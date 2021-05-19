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Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября
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Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября

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В России родители начнут получать увеличенные больничные по уходу за детьми с 1 сентября. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Минтруде.

«Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября», — заявили в пресс-службе ведомства.

Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что увеличенные выплаты смогут ежегодно получать 1,5 млн родителей ежегодно. Министр также отметил, что изменения не приведут к увеличению расходов работодателей, так как выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования.

«Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», — цитирует пресс-служба Котякова.

Президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальные темы, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми. Так, глава государства поддержал инициативу партии «Единая Россия» о получении родителем 100% размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вне зависимости от трудового стажа.

В начале мая премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных президентом. В частности, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования России было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Позже в мае Госдума в первом чтении приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Одна из поправок предполагает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка начиная с 1 сентября 2021 года.

Вторая предусматривает назначение ежемесячной выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем этот показатель равен 5660 рублей) неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно начиная с 1 июля текущего года.

Еще одна поправка подразумевает ввод ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Так, с 1 июля 2021 года сумма таких выплат составит в среднем 6350 рублей в месяц.

В Совфеде, в свою очередь, также поддержали соответствующие поправки.

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