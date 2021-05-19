Пентагон потратит $240 млн на строительство военных объектов в 20 странах

Пентагон потратит $240 млн на новые военные объекты. Ведомство составило заявку на строительство в 20 странах, передает телеканал «Известия». В планах Пентагона аэропорты, больницы, заводы, электростанции и прочая инфраструктура. Причем подрядчики ведомства должны оказывать профессиональную поддержку на всех этапах. Строить планируют, среди прочих стран в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и ряде государств Ближнего Востока.

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