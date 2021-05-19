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Британцы высоко оценили выступление Манижи в полуфинале «Евровидения»

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Жители Великобритании высоко оценили выступление участницы «Евровидения» от России Манижи в полуфинале международного песенного конкурса. Об этом сообщает в среду, 19 мая, издание Daily Express.

Отмечается, что зрителям также понравился наряд певицы — гигантское платье с нашивками из тканей из разных уголков России. Британцы сравнили внешний вид Манижи с нарядом матрешки.

«Россия заслуживает победы хотя бы за трюк с платьем», — написал один из пользователей в Twitter.

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Его поддержал также другой пользователь социальной сети, который назвал платье певицы фантастическим. Однако зрители, как оказалось, ожидали увидеть в платье, из которого во время выступления вышла Манижа, кого-то еще. Так, один из британцев предположил, что «было бы еще лучше, если бы из этого платья вышли еще три маленьких певца». При этом жители Великобритании оценили и сам смыл композиции певицы от России.

И всё же победу британские букмекеры предрекают не Маниже, а 19-летней Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту с песней Je Me Casse. Также, согласно оценкам жителей Великобритании, победить может и итальянская рок-группа Måneskin или французская певица Барбара Прави.

Накануне стало известно, что Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Также в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

19 мая сообщалось, что Манижа выступит в первой части финала «Евровидения», который пройдет в субботу, 22 мая. Информация о номерах, под которыми будут выступать участники, появится позже.

По состоянию на утро среды видеозапись выступления Манижи в первом полуфинале «Евровидения-2021» стала самой популярной на YouTube-канале конкурса.

По словам исполнительницы, она очень рада представлять Россию на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей».

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

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