Манижа выступит в первой части финала «Евровидения»

Участница «Евровидения» от России Манижа выступит в первой части финала песенного конкурса, который пройдет в субботу, 22 мая. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Во время пресс-конференции, состоявшейся в ночь с 18 на 19 мая после первого полуфинала, была проведена жеребьевка, в результате которой были присвоены места для выступления в первой и второй частях финального концерта.

На данный момент не разглашается, под какими номерами будут выступать участники, — эта информация станет доступна позже.

Накануне стало известно, что Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Также в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

По словам Манижы, она очень рада представлять Россию на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей».