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От Антарктиды откололся гигантский айсберг А-76

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Крупнейший в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения европейского спутника.

Уточняется, что габариты гигантского куска льда составляют 170 км в длину и 25 км в ширину, а его площадь достигает более 4 тыс. кв. км, что можно сравнить с территорией острова Майорка в Испании.

Айсберг А-76 откололся с западной стороны ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла. Он был обнаружен Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром Соединенных Штатов Америки с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.

19 апреля стало известно, что в Тихом океане растаял самый большой айсберг в истории человечества — А-68. Уточнялось, что на момент его откола от Антарктиды четыре года назад его площадь составляла 6 тыс. кв. км, что в 2,5 раза больше площади Москвы. Также в тот момент масса А-68 приравнивалась к 1 трлн т.

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