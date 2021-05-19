Байден агрессивно ответил журналистке на вопрос об Израиле и Палестине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден запретил журналистке задавать ему вопросы, касающиеся конфликта между Палестиной и Израилем.

Во время визита на сборочный завод Ford, Байден, сидя на рулем автомобиля, не стал давать комментарии в отношении ситуации, происходящей на Ближнем Востоке.

«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», — цитирует CNN слова Байдена в адрес представительнице СМИ, которая спросила, может ли она задать ему пару советующих данной теме вопросов.

Однако президент сразу отметил, что данное его высказывание является шуткой.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что принцип «два государства для двух народов» является наилучшим решением для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Он предполагает, что Израиль должен вернуться в границы, существовавшие до арабо-израильской войны 1967 года.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.