Названа рекордная украденная мошенниками у клиента банка в России сумма

Мошенники в минувшем году украли у одного клиента банка в России рекордные 400 млн рублей. Об этом рассказал РБК в среду, 19 мая, начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Он уточнил, что жертвой злоумышленников стала 54-летняя женщина. Она являлась клиентом другого крупного банка.

По словам Велигодского, ее обманули по схеме, когда жертва сама снимает денежные средства со счета и переводит их мошенникам в другой банк.Так, они позвонили ей от лица сотрудников службы безопасности банка и заявили, что «будут спасать деньги».

Женщина поверила и рассказала о имевшихся на счету 14 млн рублей. Затем она раскрыла мошенникам данные о счете в другом банке, на котором у нее хранились еще 380 млн рублей. В течение месяца женщина снимала и переводила эти деньги «спасателям», уточнил Велигодский.

Ранее в этот же день стало известно, что по итогам января-марта этого года было зарегистрировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов граждан. Число подобных преступлений за последний год, а именно с начала пандемии, выросло на 30%, следует из данных Генпрокуратуры, с которыми ознакомились «Известия».

17 мая в «Лаборатории Касперского» предупредили, что в России участились звонки мошенников банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов. Как объяснил аналитик Виталий Воробьев, в разговоре с клиентами мошенники могут использовать термины, характерные для госструктур, а также предупреждать об ответственности в случае отказа от разговора. Как добавил эксперт, мошенники также часто придерживаются официального тона и бывают напористыми, чтобы заставить человека принять решение быстро.

Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов за день до этого рассказал, как можно заставить злоумышленников раскрыть себя. По его словам, сначала необходимо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета звонящего. После этого обычно мошенники заканчивают разговор. Кроме того, можно попросить мошенника прислать официальную повестку.