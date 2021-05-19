Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предложила Еревану и Баку помощь по урегулированию ситуации на границе
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ к возобновлению авиасообщения с Таджикистаном
Общество
Исследование выявило стресс более чем у половины россиян в 2021 году
Наука
В России изготовят демонстратор гибридной силовой установки к 2023 году
Мир
Пентагон выделит $240 млн на строительство военных объектов в 20 странах
Происшествия
В Новокузнецке госпитализированы 11 детей с признаками отравления
Экономика
Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%
Мир
Украденные древнеримские фрески вернулись в Помпеи
Спорт
«Питтсбург» победил «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф

Названа рекордная украденная мошенниками у клиента банка в России сумма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники в минувшем году украли у одного клиента банка в России рекордные 400 млн рублей. Об этом рассказал РБК в среду, 19 мая, начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Телефон недоверия: мошенники обзвонили 90% россиян
Доля «успешных» атак сократилась до 13%, но до своего пика число вызовов пока не дошло, уверены эксперты

Он уточнил, что жертвой злоумышленников стала 54-летняя женщина. Она являлась клиентом другого крупного банка.

По словам Велигодского, ее обманули по схеме, когда жертва сама снимает денежные средства со счета и переводит их мошенникам в другой банк.Так, они позвонили ей от лица сотрудников службы безопасности банка и заявили, что «будут спасать деньги».

Женщина поверила и рассказала о имевшихся на счету 14 млн рублей. Затем она раскрыла мошенникам данные о счете в другом банке, на котором у нее хранились еще 380 млн рублей. В течение месяца женщина снимала и переводила эти деньги «спасателям», уточнил Велигодский.

Ранее в этот же день стало известно, что по итогам января-марта этого года было зарегистрировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов граждан. Число подобных преступлений за последний год, а именно с начала пандемии, выросло на 30%, следует из данных Генпрокуратуры, с которыми ознакомились «Известия».

17 мая в «Лаборатории Касперского» предупредили, что в России участились звонки мошенников банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов. Как объяснил аналитик Виталий Воробьев, в разговоре с клиентами мошенники могут использовать термины, характерные для госструктур, а также предупреждать об ответственности в случае отказа от разговора. Как добавил эксперт, мошенники также часто придерживаются официального тона и бывают напористыми, чтобы заставить человека принять решение быстро.

Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов за день до этого рассказал, как можно заставить злоумышленников раскрыть себя. По его словам, сначала необходимо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета звонящего. После этого обычно мошенники заканчивают разговор. Кроме того, можно попросить мошенника прислать официальную повестку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021