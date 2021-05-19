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Кражи денег из банков в пандемию выросли на треть

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По итогам января-марта 2021 года было зарегистрировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов граждан. Число таких преступлений за последний год, а именно с начала пандемии COVID-19 выросло на 30%, следует из данных Генеральной прокуратуры, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего от рук таких мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии.

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Как отмечается в отчете, в целом почти 70% всех мошенничеств были совершены с использованием информационных технологий (ИТ). За последний год их стало больше на треть, а общее число таких преступлений достигло 136 тыс. В 17,2 тыс. случаях жертвами стали пенсионеры, а в 1,7 тыс. — несовершеннолетние. На деяния в этом секторе приходится одно из четырех регистрируемых преступлений.

В Центробанке «Известиям» заявили, что для противодействия телефонному мошенничеству вместе с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведут работу в сфере нормативного регулирования. Это борьба с подменными номерами, создание системы обмена информацией между банками и операторами мобильной связи, уточнили в регуляторе.

В топ-50 банков «Известиям» рассказали, что пока тенденции по росту числа атак не наблюдают, в частности об этом сообщили в Ак Барс Банке и Росбанке. Однако в последней организации добавили, что фиксируют изменение подходов к социальной инженерии в период пандемии, а также рост числа фишинговых сайтов и мошенничества на торговых площадках.

Согласно отчету ФинЦЕРТ Центробанка, в 2020 году злоумышленники увели с карт россиян почти 9,8 млрд рублей, из которых пострадавшим возмещены только 1,1 млрд рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбили со счета: кражи денег из банков в пандемию выросли на треть

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