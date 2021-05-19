Россия предложила Еревану и Баку помощь по урегулированию ситуации на границе

Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложила оказать содействие Армении и Азербайджану по урегулированию ситуации на границе. Об этом сообщил в среду, 19 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Трансляция велась на YouTube.

«Мы, в свою очередь, подробно информировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Российская Федерация для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия выступает за создание армяно-азербайджанской комиссии по демаркации границ и готова стать в ней посредником.

«По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии, армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», — объяснил министр.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном рассказал, что в Баку согласились с необходимостью проведения переговоров по делимитации границы с Арменией. В свою очередь Салливан выразил обеспокоенность напряженностью на границе и указал на необходимость конструктивных обсуждений между сторонами по демаркации международной границы.

Накануне, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказать содействие Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы. В тот же день стало известно, что Баку и Ереван ведут переговоры по вопросу уточнения границы между странами. Как сообщал Алиев, на границе не было никаких столкновений.

13 мая Ереван обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армия Азербайджана пересекла государственную границу страны, пройдя вглубь на 3,5 км, и пытается окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.