Российские банки в марте ввезли в страну максимальный объем евро

Российские банки в марте 2021 года ввезли в страну максимальный объем евро. Показатель в €997,7 млн стал рекордным за год. Американской валюты ввезено $697,1 млн, сообщает телеканал «Известия». За месяц ввоз евро вырос на 42%, доллара — на 27%. К росту могло привести приближение туристического сезона. При этом российские банки в марте вывезли валюты на $282,1 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.