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Два человека пострадали во время грозы в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге два человека пострадали во время грозы. На проспекте Испытателей на людей
обрушился козырек торгового центра, сообщает телеканал «Известия». В городе затопило дороги, шквалистый ветер повалил более 20 деревьев. Были оборваны линии электропередачи и упали три балкона.

В Ленобласти часть города Луги осталась без света. Обесточены дома в нескольких
поселках региона. В зоне отключения оказались более 6 тыс. человек. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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