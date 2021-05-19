Два человека пострадали во время грозы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге два человека пострадали во время грозы. На проспекте Испытателей на людей
обрушился козырек торгового центра, сообщает телеканал «Известия». В городе затопило дороги, шквалистый ветер повалил более 20 деревьев. Были оборваны линии электропередачи и упали три балкона.
В Ленобласти часть города Луги осталась без света. Обесточены дома в нескольких
поселках региона. В зоне отключения оказались более 6 тыс. человек. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.