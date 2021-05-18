Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв $90 млн

Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за кибератакой 7 мая на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности $90 млн в криптовалюте. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает CNBC.

Телеканал ссылается на отчет исследовательской компании Elliptic, которая изучила транcакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком.

Аналитики пришли к выводу, что выкуп хакерам заплатила почти половина из 74 атакованных группировкой организаций.

Согласно отчету, средний размер выкупа равнялся при этом $1,9 млн. В Elliptic считают, что выкуп Colonial Pipeline, предположительно, составил 75 биткоинов, или примерно $5 млн по курсу 8 мая.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.