Жилищное дело: бизнес предложил кабмину способ снизить цены на новостройки

Бизнес направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15% . Инициатива «Деловой России» предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. В частности, бизнес попросил законодательно установить право девелопера выносить с участка старые сети своими силами, а также дать возможность оплачивать подключение к коммуникациям с учетом этапов стройки, а не единоразово. Если предложения примут, вместе с себестоимостью снизятся и цены на квартиры для потребителей, но не так значительно — на 3–5%, считают в отрасли. В 2020-м новостройки подорожали на 19%.

Попасть в сети

За 2020 год средняя стоимость новостроек в России выросла на 19% . В числе причин — ажиотажный спрос на квартиры из-за льготной ипотеки под 6,5% на первичное жилье. Немалую роль сыграл и рост себестоимости стройки, который произошел в том числе из-за подорожания стройматериалов и дефицита иностранной рабочей силы, а также перехода на проектное финансирование.

«Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения по снижению сроков строительства и его себестоимости . Письмо за подписью председателя организации Алексея Репика есть у «Известий». Деловое объединение составило предложения на основании поступивших обращений от застройщиков.

Жилищное дело2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инициатива касается доработки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Градостроительный кодекс в части совершенствования проектирования (принят в первом чтении в марте 2021-го). Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям . Для этого нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами (на основании техусловий, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (РСО) и под их контролем), указано в письме. Кроме того, на уровне Градостроительного кодекса стоит разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки , следует из обращения к вице-премьеру. Сегодня девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди.

— Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15% , — сказал «Известиям» председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев.

Часто девелоперы получают земельный участок, на котором уже проложены инженерные сети, и их приходится демонтировать и переносить, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Порядок этих работ и сроки проведения определяет организация, которая обслуживает сети. Но сроки возведения дома не всегда учитываются, что может их увеличивать или даже приводить к задержке ввода, пояснил эксперт. В условиях проектного финансирования существующие правила, которые предусматривают авансовый платеж за подключение к сетям на начальном этапе строительства, — необоснованная нагрузка на девелопера , отметил он.

При выдаче кредита на стройку банки «зачастую не видят достаточного обеспечения предоставляемого финансирования, поскольку кредит выдается только для первой очереди строительства», сказано в письме. Это приводит к проблемам при получении заемных средств или к повышению процентных ставок, указали в «Деловой России».

Жилищное дело3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предложенные меры помогут сократить сроки строительства новых жилых комплексов , согласен Андрей Колочинский. Девелопер сможет самостоятельно вынести сети за несколько месяцев, сейчас же этот процесс иногда длится годами, отметил он. Поэтапное же внесение платы за технологическое присоединение позволит уменьшить финансовую нагрузку на девелоперов и снизить себестоимость строительства до 10–15%, подтвердил эксперт.

— Предложение от «Деловой России» поступило в аппарат Марата Хуснуллина и будет рассмотрено. До детальной проработки оценивать инициативы, предложенные организацией, преждевременно, — сообщил «Известиям» представитель вице-премьера.

Законопроект, который предложила доработать «Деловая Россия», разработал Минстрой, сообщили «Известиям» в ведомстве. Поправки в том числе помогут застройщикам сократить срок получения градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней, добавили в министерстве.

Непрямое влияние

В некоторых субъектах застройщики не могут получать кредиты при переходе на проектное финансирование из-за низкой маржинальности проектов, поэтому государство вынуждено им помогать, отметил заместитель генерального директора MR Group Андрей Кирсанов. В том числе поэтому вопрос о необходимости снижения расходов при техприсоединении новых домов к сетям как никогда актуален, считает он.

Влияют на стоимость первичного жилья и темпы строительства. Сокращение сроков возведения увеличит предложение, соответственно, будет удовлетворяться спрос, и это позволит эффективно управлять стоимостью жилья , полагает Владимир Кошелев.

— При сокращении себестоимости строительства на уровне 15% застройщик получит дельту для снижения цены в этих же пределах для повышения конкурентоспособности и доступности своих квартир, — считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По оценке генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, меры в комплексе могут сократить расходы девелоперов на 8–10%.

Жилищное дело1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сложно спрогнозировать, насколько уменьшится конечная стоимость жилья для потребителей: экономика проектов, себестоимость и маржа существенно отличаются в зависимости от проекта и региона строительства, отметил Андрей Колочинский. По оценке Яны Глазуновой, она может снизиться на 3–5%.

— Прямого влияния на стоимость жилья не будет, потому как цена квадратного метра складывается из очень многих факторов и зависит в том числе от конъюнктуры рынка. Но сроки строительства данная инициатива позволит сократить однозначно, — считает вице-президент по развитию ГК «Страна Девелопмент» Андрей Басов.

Для стабилизации цен важно создать условия для увеличения объемов строительства жилья — в условиях рынка это единственный действенный путь, высказал мнение акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Для этого стоит упростить и ускорить получение исходно-разрешительной документации, стабилизировать рост цен на стройматериалы (только арматура с сентября прошлого года выросла в цене вдвое), внедрить механизм поступательного раскрытия эскроу-счетов, сказал он.