S7 Airlines отменила полеты в Турцию до конца летнего сезона-2021

Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность из-за коронавируса.

«Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», — сказали «Известиям» в компании.

Авиаперевозчик Nordwind также отменит июньские рейсы в Турцию, сказал «Известиям» источник в авиакомпании.

Представитель «Уральских авиалиний» рассказал «Известиям», что все рейсы в Турцию были изначально отменены.

Накануне официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил журналистам, что перевозчик прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

Ранее, в понедельник, «РИА Новости» со ссылкой на источник в туротрасли сообщило, что Россия продлит приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Источник отмечал, что вечером 17 мая агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки полетов в Турцию не подтвердили.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в этой стране. Полеты в Танзанию также временно запретили. До 30 апреля туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из этих государств.

В течение мая российские и турецкие авиакомпании собираются выполнить 111 вывозных рейсов, которыми перевезут около 21,5 тыс. пассажиров. Российское правительство выделило 1 млрд рублей на компенсации туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании.