Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе
Мир
Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском

Оперштаб опроверг продление ограничений на полеты в Турцию до конца июня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опроверг информацию о том, что Россия решила продлить до 30 июня ограничения на полеты в Турцию. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе оперштаба.

Пляжная рокировка: туристам предложат Красное море вместо Средиземного
Купивших путевки в закрывшуюся Турцию россиян операторы смогут отправить в Египет

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — говорится в сообщении.

О возможном продлении приостановки авиасообщения с Турцией стало известно ранее в этот же день.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике. Полеты в Танзанию также были временно запрещены. До 30 апреля туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из этих стран.

В течение мая российские и турецкие авиакомпании планируют выполнить 111 вывозных рейсов, которыми перевезут около 21,5 тыс. пассажиров.

Российское правительство выделило 1 млрд рублей на компенсации туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании.

По последним данным, приведенным порталом Worldometer, за время пандемии в Турции зафиксировано 5 117 374 случая COVID-19, зарегистрировано свыше 44 тыс. летальных исходов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021