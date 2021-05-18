Крупное ДТП произошло в Эквадоре

По меньшей мере, девять человек погибли и 30 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Эквадоре.

ДТП произошло в провинции Каньяр в центральной части страны. Автобус ехал из третьего по величине города республики Куэнка, расположенного в Андах, на побережье в Гуаякиль, сообщает телеканал «Известия».

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