«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю

Российская авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.

Он отметил, что «как только появятся другие решения», перевозчик будет готов пересмотреть расписание, увеличить число рейсов и открыть продажи, передает «РИА Новости».

«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — отметил Демин.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на источник в туротрасли сообщило, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией не подтвердили.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике. Полеты в Танзанию также были временно запрещены. До 30 апреля туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из этих стран.

В течение мая российские и турецкие авиакомпании планируют выполнить 111 вывозных рейсов, которыми перевезут около 21,5 тыс. пассажиров.

Российское правительство выделило 1 млрд рублей на компенсации туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании.