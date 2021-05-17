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Аксенов сообщил о планах построить новые водохранилища в Крыму

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Два дополнительных водохранилища могут построить для нужд Симферополя и Алушты. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, 17 мая, в эфире телеканала «Миллет».

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«Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров», — цитирует его ИА «Крыминформ».

По его словам, будет подготовлено технико-экономическое обоснование, сообщает RT.

При этом первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик заявил, что традиционные еженедельные брифинги представителей властей по ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в связи со стабилизацией обстановки, передает НСН.

Симферополь и Ялта получают воду по графику с 6 утра до полуночи, Алушта — с 8 до 10 утра и с 18 до 21 вечера, уточняется на сайте kp.ru.

5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению полуострова водой. Так, почти 50 млрд рублей были направлены на модернизацию системы водоснабжения, в том числе разработку новых источников воды, объектов водоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

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