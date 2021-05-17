Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала
Мир
В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Общество
В России за сутки выявили 9328 случаев COVID-19
Мир
В Кремле оценили идею Киева обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев
Общество
В России утвердили проект об антитеррористической защите детских учреждений
Мир
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Общество
В ГД внесут законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Экономика
Зарплаты «синих воротничков» в России выросли на 34%
Общество
В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением
Сюжет:

В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с водоснабжением в Республике Крым остается стабильной. Об этом на брифинге, посвященном соответствующей теме, заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.

Разлей вода: в Крыму строят опреснители и роют скважины
Пополнить хранилища за счет снежной зимы не удалось

«Ситуация с водохранилищами и водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остается стабильной и управляемой. Накопленные запасы позволили нам облегчить график по водоснабжению городских округов Симферополь и Ялта. Здесь вода подается с 6:00 до 24:00», — сказал Новик.

По его словам, на данный момент небольшое опасение вызывает лишь ситуация с Алуштой, где запасы в водохранилище недостаточны, в связи с чем продолжает действовать более жесткий график подачи воды в утреннее и вечернее время суток.

«В планах дополнительно подать воду в Алушту с ялтинского направления. На этой неделе приступаем к реализации данного мероприятия», — добавил замминистра.

Новик также отметил, что на данный момент город Алушта питается за счет подачи воды из водохранилища и альтернативных источников, например, водопадов.

5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению полуострова водой. Так, почти 50 млрд рублей были направлены на модернизацию системы водоснабжения, в том числе разработку новых источников воды, объектов водоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021