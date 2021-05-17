В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением

Ситуация с водоснабжением в Республике Крым остается стабильной. Об этом на брифинге, посвященном соответствующей теме, заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.

«Ситуация с водохранилищами и водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остается стабильной и управляемой. Накопленные запасы позволили нам облегчить график по водоснабжению городских округов Симферополь и Ялта. Здесь вода подается с 6:00 до 24:00», — сказал Новик.

По его словам, на данный момент небольшое опасение вызывает лишь ситуация с Алуштой, где запасы в водохранилище недостаточны, в связи с чем продолжает действовать более жесткий график подачи воды в утреннее и вечернее время суток.

«В планах дополнительно подать воду в Алушту с ялтинского направления. На этой неделе приступаем к реализации данного мероприятия», — добавил замминистра.

Новик также отметил, что на данный момент город Алушта питается за счет подачи воды из водохранилища и альтернативных источников, например, водопадов.

5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению полуострова водой. Так, почти 50 млрд рублей были направлены на модернизацию системы водоснабжения, в том числе разработку новых источников воды, объектов водоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт инфраструктуры.