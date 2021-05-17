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Эксперты предупредили о вреде для птиц после ЧП в Коми

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В результате случившегося в Коми 11 мая разлива нефтепродуктов может пострадать большое количество птиц, которые в это время как раз мигрируют с юга на север и могут останавливаться в районе реки Колвы, куда попала нефтесодержащая жидкость. Об этом 17 мая рассказали «Известиям» в Фонде дикой природы (WWF).

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По словам руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексея Книжникова, похожий случай произошел в 2007 году, когда в результате крушения танкера и еще нескольких судов в Керченском проливе и последующего затем разлива нефти погибло более 10 тыс. птиц. Инцидент произошел осенью, когда птицы летели с севера на юг, на Черном море у них была большая остановка. То же самое может произойти и сейчас, указал эколог.

По данным Росприроднадзора, из 100 т «пролитых» на грунт нефтепродуктов девять попало в Колву и на ее очистку уйдет не менее недели.

Как отметил Книжников, WWF несколько лет добивается от компаний, работающих в Арктике, создания программы спасения птиц в случае нефтеразливов. Фонд предупредил компанию-виновника «Лукойл-Коми» о необходимости отпугивать пернатых от загрязненной реки, как это делают в аэропортах.

«Лукойл-Коми» за разлив нефтепродуктов грозит штраф порядка 700 млн рублей, считают эксперты.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Нелетная природа: ЧП в Коми может привести к массовой гибели птиц

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