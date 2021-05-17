В Кремле оценили идею Киева обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Кремль не рассматривает всерьез идею Киева обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что арест лидера ОПЗЖ является предметом «внутриукраинской политической кухни».

«Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос — хочет ли это сам украинский политик на кого-то меняться? На кого они предлагают менять? И так далее. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать», — указал пресс-секретарь главы государства.

Комментируя отношения Киева и Москвы, Песков подчеркнул, что РФ открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений. Однако, по его словам, многие антироссийские решения на Украине принимаются под воздействием твердой руки ряда стран.

«К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет. И все чаще направляют Украину в сторону Россииненавистничества», — добавил представитель Кремля.

15 мая стало известно, что в случае вынесения обвинительного приговора в отношении Виктора Медведчука Киев может предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев.

Как отметил в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль следит за ходом дела Медведчука, однако не собирается в него вмешиваться.

13 мая Киевский суд отправил главу ОПЗЖ, который является одним из политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, под домашний арест сроком до 9 июля. Его обвиняют в госизмене и «нарушении обычаев войны».

Сам депутат заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он уверен, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения. Медведчук заявил, что не собирается покидать страну после предъявленных ему обвинений.