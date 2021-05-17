В Кремле сообщили о контактах с Арменией и Азербайджаном по ситуации на границе

Российская сторона находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, прикладываются все усилия для разрядки напряженности на границе этих государств. Об этом заявил журналистам в понедельник, 17 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что российская и армянская стороны находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, получил ли президент России Владимир Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с просьбой о помощи, представитель Кремля затруднился ответить.

«Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов», — уточнил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Баку и Ереван ведут переговоры по вопросу уточнения границы между странами. Как сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, на границе не было никаких столкновений, ситуация стабильная.

Накануне в минобороны Армении заявили, что азербайджанские войска остаются на территории республики, однако ситуация стабильная, попыток эскалации нет. Отмечалось, что ночью азербайджанская сторона пыталась провести тыловые работы, но они были пресечены армянскими подразделениями.

13 мая Ереван обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские Вооруженные силы пересекли государственную границу страны, пройдя вглубь на 3,5 км, и пытаются окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.