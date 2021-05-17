России предрекли бум в индивидуальном домостроении

Россию ждет бум в индивидуальном домостроении в связи с растущим спросом на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом многих россиян на удаленную работу. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Россияне хотят работать из дома, только собственные дома не у всех есть. Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет», — сказал Руденко, отметив при этом, что Россия является страной с самой большой территорией и одним из наименьших показателей плотности населения.

Он подчеркнул, что в прошлом году застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. В 2020 году заявок на оформление кредитов для возведения собственных домов в Почта Банк, поступило на 40% больше, чем в 2019 году, и тренд будет только нарастать, уверен Руденко.

По его словам, тренд активно развивают и в Почта Банке, предлагая кредитование на строительство загородного дома и приусадебных построек по технологии POS-кредитования как альтернативу ипотеке и кредитам наличными. Ставка по такому кредиту Почта Банка ниже ипотечной — от 4,9% годовых, что делает такие кредиты более доступными, в том числе в регионах. Программа реализуется по всей стране более чем с 3 тыс. партнеров. Банк также работает по линии субсидий с различными ведомствами.

«Мы постоянно увеличиваем сумму кредита и срок. Для банка ипотека — более надежный продукт, потому что уже есть дом, есть залог, а в индивидуальном домостроении есть только участок и яма под фундамент. Это совсем другой риск, но у нас большой опыт в POS-кредитовании. А с точки зрения производителя, быстровозводимый дом — это не квартира, а домокомплект, большой POS-кредит», — рассказал Руденко.

Ранее, 13 мая, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2021 года в России было выдано почти 1,4 тыс. разрешений на строительство жилой недвижимости площадью порядка 11,1 млн кв. м.

По его словам, градостроительный потенциал вовлекаемых в жилищное строительство земельных участков стабильно увеличивался, начиная с третьего квартала 2020 года на 2–5% в месяц и на сегодняшний день составляет порядка 200 млн кв. м жилья.