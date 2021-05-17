Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Полянский оценил политику США в отношении России и Китая
Мир
Земан выразил сожаление из-за включения Чехии в список недружественных РФ стран
Мир
Минск запустит процедуру признания геноцида белорусов во время ВОВ
Армия
Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Мир
В Минске допустили отработку авиацией НАТО ударов по Белоруссии и России
Спорт
Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки
Мир
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике
Спорт
Волгоградский «Ротор» оспорит перенос матча «Уфа»–«Арсенал»
Мир
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе в Торонто

России предрекли бум в индивидуальном домостроении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россию ждет бум в индивидуальном домостроении в связи с растущим спросом на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом многих россиян на удаленную работу. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

Дачный выбор: россияне в пять раз увеличили траты на товары для загородных домов
В 2021-м спрос сместился от товаров первой необходимости для жизни за городом к покупкам для благоустройства участка

«Россияне хотят работать из дома, только собственные дома не у всех есть. Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет», — сказал Руденко, отметив при этом, что Россия является страной с самой большой территорией и одним из наименьших показателей плотности населения.

Он подчеркнул, что в прошлом году застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. В 2020 году заявок на оформление кредитов для возведения собственных домов в Почта Банк, поступило на 40% больше, чем в 2019 году, и тренд будет только нарастать, уверен Руденко.

По его словам, тренд активно развивают и в Почта Банке, предлагая кредитование на строительство загородного дома и приусадебных построек по технологии POS-кредитования как альтернативу ипотеке и кредитам наличными. Ставка по такому кредиту Почта Банка ниже ипотечной — от 4,9% годовых, что делает такие кредиты более доступными, в том числе в регионах. Программа реализуется по всей стране более чем с 3 тыс. партнеров. Банк также работает по линии субсидий с различными ведомствами.

«Мы постоянно увеличиваем сумму кредита и срок. Для банка ипотека — более надежный продукт, потому что уже есть дом, есть залог, а в индивидуальном домостроении есть только участок и яма под фундамент. Это совсем другой риск, но у нас большой опыт в POS-кредитовании. А с точки зрения производителя, быстровозводимый дом — это не квартира, а домокомплект, большой POS-кредит», — рассказал Руденко.

Ранее, 13 мая, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2021 года в России было выдано почти 1,4 тыс. разрешений на строительство жилой недвижимости площадью порядка 11,1 млн кв. м.

По его словам, градостроительный потенциал вовлекаемых в жилищное строительство земельных участков стабильно увеличивался, начиная с третьего квартала 2020 года на 2–5% в месяц и на сегодняшний день составляет порядка 200 млн кв. м жилья.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021