«Россию ждет бум в индивидуальном домостроении»

В ближайшие годы бум переживет кредитование на постройку загородных домов — спрос на них возник с переходом на удаленную работу. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Почта банка Дмитрий Руденко. Он также ожидает, что постпандемийный год переломит тренд роста кибермошенничеств, поскольку каждый россиянин уже хотя бы один раз получил звонок от преступников. Сам Почта банк в ближайшую пятилетку планирует осваивать рынок загородного строительства, привлечь клиентов из состоятельного сегмента, предложить малому бизнесу комплекс услуг и сервисов, а также развивать экосистему с «Почтой России», рассказал Дмитрий Руденко.

Банковский лаг

— С 1 апреля Центральный банк отменил ряд послаблений, которые были введены в связи с пандемией. Например, банки должны вернуться к начислению неустоек за просроченную задолженность по кредитам. Как Почта банк подошел к моменту отмены льгот?

— Послабления вводились на тяжелый период, который, как казалось тогда, скоро закончится. Теперь мы видим, что пандемия быстро не уйдет, но возможности поддерживать экономику просто заканчиваются. Банки знали, что ЦБ рано или поздно отменит льготы, и готовились к этому. За счет инертности банковского бизнеса проблемы пандемийного 2020 года в полной мере отразятся на кредитных организациях в 2021-м.

Болеет экономика — болеют и банковские клиенты в прямом и переносном смысле. Почта банк участвовал в госпрограмме поддержки заемщиков, оформляя кредитные каникулы. По ее правилам заемщикам нужно было доказать, что доходы упали по сравнению с предыдущим годом, но не все наши клиенты могли это сделать. Мы предложили им собственную программу реструктуризации. По сути, достаточно было просто сказать: «Всё плохо, разрешите мне отложить оплату». По этим типам кредитов мы, конечно, ожидали, что будут просрочки — на нее выходят порядка 35–40% реструктурированных кредитов.

— Как это отразится на бизнесе банка, на запасах резервов?

— Мы сразу стали досоздавать резервы под эти кредиты. Основные отчисления мы сделали в начале этого года — из-за этого банк показал убытки. Для розничного банковского бизнеса январь и февраль, как правило, убыточны — сильно сокращаются объемы продаж. Еще в марте мы вышли на небольшую прибыль, а в апреле результат по прибыли еще лучше — принципиально другой, качественный. Кроме того, осенью мы запустили кредит «Ноль сомнений» с грейс-периодом в шесть месяцев, который стал бестселлером. Всё это время у нас были процентные расходы по этому продукту, но не было процентных доходов. Скоро заемщики начнут совершать платежи, что принесет дополнительные доходы. Да и мы активно наращиваем продажи. Уверен, что во II и III кварталах выйдем на устойчивую прибыль.

— Вы уже сказали, что в банковской системе всё действует с лагом. Если основной удар по экономике пришелся на 2020 год, то на банковскую систему основной удар придется именно в 2021 году?

— Прибыль у Почта банка в прошлом году примерно на уровне 2019-го — 6,4 млрд рублей, и это неплохие результаты на фоне других представителей сектора. Мы здорово экономили в 2020 году, хотя бы за счет перехода на удаленку. Я с оптимизмом смотрю в будущее — уверен, по итогам года покажем хорошие финансовые результаты.

Пандемический спрос

— Помимо перевода сотрудников на удаленную работу какие еще уроки преподнес для вас 2020-й? Какие из введенных мер вы планируете продолжить применять в текущем году?

— Возможно, потому что мы очень молоды, мы были готовы технически к пандемии. Мы строились как монобалансный банк: по сути, это онлайн-банк с сетью физического присутствия, а не наоборот. В том, что касается клиентских интернет-сервисов, пандемия даже сыграла нам на руку. За прошлый год число пользователей нашего приложения выросло на 45%, еще больший прирост среди пенсионеров — 90%. Люди стали чаще и больше пользоваться онлайн-сервисами — объем операций в приложении вырос на 76%. В работе головного офиса произошли колоссальные изменения: в апреле мы одними из первых перевели основную часть сотрудников на удаленку. Из 1,5 тыс. работников в офис приезжали от силы 60 человек. Мы стали активнее набирать сотрудников бэк-офиса из регионов.

— Из неприятных трендов 2020 года — всплеск кибермошенничества, в частности социальной инженерии. Как Почта банк работал с клиентами, чтобы предотвратить эти мошенничества?

— Всплеск мошенничеств мы действительно зафиксировали. Этот вал нарастал и до пандемии. А в 2020-м россияне резко увеличили использование мобильных приложений, стали чаще обращаться к удаленным сервисам. Во-первых, мы используем комплексную антифрод-систему, которая определяет нестандартное подозрительное поведение. Добавляет надежности и наша внутренняя биометрическая идентификация клиентов по изображению лица, которая работает у нас с первых дней. Благодаря ей мы спасли более 2 млрд рублей средств клиентов. Также для пожилых людей мы по умолчанию закрывали некоторые сервисы, рискованные для них с точки зрения мошенничества.

Главная опасность преступлений с использованием социальной инженерии в том, что клиент фактически своими руками переводит деньги мошенникам. У нас были такие случаи, когда человек, ведомый мошенником по телефону, приходил в отделение и снимал деньги, хотя сотрудники пытались его остановить. Клиент шел в другой банк, клал деньги на чужой счет, а через какое-то время возвращался к нам и жаловался, что его обманули.

Вторая часть защиты граждан — просветительская. Мы в каждом СМС, push-уведомлении, в мобильном приложении прописываем, что никому нельзя называть коды и пароли.

— Как вы считаете, получится ли переломить восходящий мошеннический тренд в 2021 году?

— Я думаю, получится, потому что невозможно на одни и те же грабли всё время наступать. Каждый россиянин уже хотя бы один раз столкнулся с мошенниками, получил такой звонок. Борьбой с ними уже занимаются все — от банков до госорганов. Хочется верить, что совместные усилия и рост финансовой грамотности всё же переломят этот тренд. Я не любитель резких решений, но, может быть, стоит посмотреть на статьи Уголовного кодекса, с этим связанные.

— Среди других трендов прошлого года — рост числа частных инвесторов, интерес граждан к фондовому рынку. Планируете ли вы на этот рынок выходить?

— Мы предоставляем инвестиционные продукты нашим клиентам через партнера — «ВТБ Капитал». Такая возможность интегрирована в наше мобильное приложение. Мы сами отбираем продукты для наших клиентов. В прошлом году, например, мы продали 1,5 млрд ПИФов для инвестиций в золото. Наши клиенты на них заработали 11% годовых. Также мы предлагаем другие ПИФы — казначейские, валютные, ОФЗ-н. Мы смотрим в сторону расширения линейки, но осторожно: на акциях, например, легко потерять деньги. Мы пока не готовы в ближайшее время что-то похожее предложить клиентам, мы видим, для какого уровня финансовой грамотности мы работаем, — пока это не их продукт.

— Какие еще драйверы развития рынка помимо инвестиционных продуктов вы видите?

— Мы уже упомянули тему удаленной работы: россияне хотят работать из дома, только собственные дома не у всех есть. Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет. Если учесть, что мы страна с самой большой территорией и одним из наименьших показателей плотности населения. В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году. В этом году тренд будет только нарастать.

— Как Почта банк будет развиваться в этом направлении?

— Мы активно его развиваем. Мы работаем по линии субсидий с различными ведомствами. У нас довольно большая сеть партнеров — более 3 тыс. по всей стране, и многие главы регионов нас поддерживают в этой части. Мы недавно существенно увеличили сумму кредита и срок. Для банка ипотека — более надежный продукт, потому что уже есть дом, есть залог. А в индивидуальном домостроении есть только участок и яма под фундамент. Это совсем другой риск, но у нас большой опыт в POS-кредитовании. А с точки зрения производителя быстровозводимый дом — это не квартира, а домокомплект, большой POS-кредит. Мы хорошо умеем работать в этом сегменте, знаем, что нужно партнерам и потребителям. Поэтому у нас есть все предпосылки для того, чтобы вырасти в этом бизнесе в несколько раз.

— Какие еще возможности для развития банковского бизнеса вы видите?

— Мы ожидаем восстановления спроса на все кредитные продукты. Бум ипотеки, который произошел в прошлом году, потянет за собой ремонты, покупку бытовой техники, а значит, на это будут брать кредиты или оформлять рассрочку.

Вторая пятилетка

— Почта банку исполнилось пять лет. Изначально вы ассоциировались с тем, что представлены на «Почте России», всегда в шаговой доступности. Есть ли еще потенциал развития за счет партнерства с «Почтой России»?

— У нас останутся все преимущества нашего партнерства. Мы будем больше делать упор на сотрудников «Почты России» — наших агентов. С учетом того что мы вполне диджитализированы, открытие счета — главный функционал, который требуется потенциальным клиентам в офисе. По закону для принятия клиента на обслуживание мы должны его идентифицировать по паспорту в офисе. Мы планируем расширять сеть агентов из числа почтовых сотрудников. Работаем над тем, чтобы сохранять свое присутствие в каждом городе, но можем оптимизировать количество точек в отдельных населенных пунктах исходя из их эффективности.

— Какие у вас планы по дальнейшему развитию бизнеса?

— Мы будем двигаться в зону крупных кредитов и более состоятельной аудитории. Мы уже делаем первые шаги в автокредитовании. У нас достаточно большие инвестиции в сегмент МСП. Также видим перспективы в электронной коммерции, потому что «Почта России» один из крупнейших операторов этого рынка. Следующий год для Почта банка будет в большей степени инвестиционный. Мы с «Почтой России» обсуждаем много интересных идей.

— Приоткроете завесу тайны хотя бы по одной из них?

— Например, мы запускаем самоинкассацию через банкоматы, чтобы в каждом крупном отделении «Почты России» можно было сдать выручку любому малому предприятию, которое есть рядом. Это экономия на инкассации и повышение безопасности. Предпринимателям в малых городах не придется копить выручку и отвозить большие суммы раз в неделю в крупный город — можно ежедневно зачислять ее прямо на счет.

— Сейчас активно обсуждается создание экосистем вокруг банков. Планирует ли Почта банк следовать этому тренду?

— По сути, мы уже являемся частью двух систем одновременно — «Почты России» и ВТБ. Эти партнерства мы будем развивать и продолжим придерживаться этого тренда. В экосистемах главное — не влюбиться в эту историю настолько, чтобы поверить, что создание экосистемы дает дополнительный кусок рынка. Сама по себе экосистема новых потребностей не создает. То, что я куплю пиццу через приложение банка, не значит, что я куплю две пиццы: одну через приложение банка, а другую — через приложение пиццерии. Что-то, может быть, будет удобно клиентам — тогда заработает. Экосистема зачастую не дает права выбора, а современные люди воспринимают это как отсутствие свободы.

— Какие у Почта банка планы на ближайшую пятилетку?

— Мы как банк должны отрастить «дополнительные ноги», мы не можем усидеть только на кредитах малого размера. Мы планируем привлечь клиентов из более состоятельного сегмента. Они будут формировать базу остатков и пользоваться инвестиционными продуктами в большей степени, чем люди из массового сегмента. Мы будем работать в корпоративном сегменте и делать это нестандартно — предлагать технологические решения в малом бизнесе. Планируем расширять количество госпрограмм по начислению выплат на карты «Мир», потому что мы есть почти в каждом селе. Например, мы отлично работаем в период стихийных бедствий: быстро оформляем карты, на которые уже на следующий день начисляют материальную помощь. Почта банк — это уже часть социальной инфраструктуры страны, и мы будем развиваться в этом направлении.