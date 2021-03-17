Небензя выразил сомнение в способности ФРГ «вернуть» Крым Киеву

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном в среду, 17 марта, выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым.

«Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», — цитирует постпреда «РИА Новости».

Небензя также рекомендовал Хойсгену прочитать приведенную послом аргументацию.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма. Он отметил, что на ФРГ лежит моральный долг прекратить тиранию, так как Германия дважды оккупировала Крым, где проводила беспощадную кампанию истребления населения.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Мельника политическим бредом и маразмом.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что возвращение Крыма в состав России стало закономерным и логичным исходом событий, что происходили на Украине. Он подчеркнул, что страны Запада проигнорировали нарушение сторонниками переворота на Украине договоренностей, которые были достигнуты при участии Германии, Франции и Польши.

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.