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Путин поздравил фристайлистку Таталину с победой на ЧМ в биг-эйре

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Президент России Владимир Путин поздравил российскую фристайлистку Анастасию Таталину с победой на чемпионате мира в дисциплине биг-эйр в американском Аспене. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля в среду, 17 марта

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«Поздравляю Вас с триумфом. Вы отлично выступили на чемпионате мира по фристайлу в Аспене, завоевали золото в биг-эйре. Этот успех — Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественного спорта высших достижений», — заявил президент.

Глава государства пожелал спортсменке достичь новых впечатляющих результатов.

Соревнования состоялись накануне. В финале спортсменка набрала 184,50 балла. Серебро взяла другая российская фристайлистка — Лана Прусакова (165,50 балла).

Для команды России золото Таталиной стало первым в мировых первенствах по данной дисциплине.

В Аспене проходят соревнования чемпионата мира в дисциплинах «слоупстайл», «хафпайп» и «биг-эйр». По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на турнире выступают под флагом Олимпийского комитета России.

9 марта российская фристайлистка Анастасия Смирнова принесла первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в Алма-Ате в парном могуле. Она обошла соотечественницу Викторию Лазаренко, которая заняла второе место. Бронза досталась Анастасии Городко из Казахстана.

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