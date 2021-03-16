Фристайлистка Таталина принесла России первое в истории золото ЧМ в биг-эйре

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла первое место на чемпионате мира в дисциплине биг-эйр в американском Аспене, сообщает 16 марта «РИА Новости».

В финале спортсменка набрала 184,50 балла. Серебро взяла другая российская фристайлистка — Лана Прусакова (165,50 балла).

Для команды России золото Таталиной стало первым в мировых первенств по данной дисциплине.

В Аспене проходят соревнования чемпионата мира в дисциплинах «слоупстайл», «хафпайп» и «биг-эйр». По решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на турнире выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Ранее, 9 марта, российская фристайлистка Анастасия Смирнова принесла стране первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в Алма-Ате в парном могуле.

Она обошла соотечественницу Викторию Лазаренко, которая заняла второе место. Бронза досталась Анастасии Городко из Казахстана.