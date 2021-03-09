Спуститься на высоту: как Смирнова завоевала историческое золото

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла первое в истории нашей страны золото чемпионата мира в парном могуле, другая представительница РФ Виктории Лазаренко –- стала второй. Для Смирновой это уже вторая медаль ЧМ, который проходит Казахстане. На этой неделе она завоевала еще и бронзу в одиночном могуле . Такие достижения 18-летней представительницы Пермского края впечатляют, особенно незадолго до Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Подиум на 8 марта

Изначально ЧМ по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 23 февраля как один из тест-турниров следующей зимней Олимпиады. Но из-за пандемии коронавируса турнир отменили. Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. Так, ЧМ по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика перенесли в Алма-Ату, где сейчас и соревнуются лучшие спортсмены в этой олимпийской дисциплине.

— Российские девушки показали отличные результаты на ЧМ по фристайлу, — отметил министр спорта Олег Матыцин. — Это говорит о высоком уровне подготовки спортсменок, грамотно выстроенной и успешной работе тренерского штаба и Федерации фристайла России. Поздравляю с наградами чемпионата мира спортсменок, тренеров, руководителей федерации и болельщиков. Надеюсь, что в дальнейшем фристайлисты будут радовать нас новыми победами.

Спуститься на высоту1 Фото: Федерация фристайла России/ffr-ski.ru

Наши спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступают на ЧМ под флагом Олимпийского комитета России. Официальное название команды — Russian Ski Federation. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. Это обстоятельство не помешало Анастасии Смирновой показать весь свой потенциал в Алма-Ате. В первый день состязаний — 8 марта — россиянка заняла третье место в одиночном могуле. Она набрала 79,41 балла, совсем немного отстав от серебряной медалистки Юлии Галышевой (79,52). Золото же уверенно выиграла олимпийская чемпионка из Франции Перрин Лаффон (82,11). В целом для Смирновой этот сезон складывается удачно: россиянка дважды была третьей на этапах Кубка мира (в январе 2020 года в Канаде и в декабре того же года в Финляндии).

У мужчин очень близок к подиуму в одиночном могуле был Никита Новицкий. Он заработал 81,34 балла и совсем немного отстал от ставшего третьим казахстанца Павла Колмакова (82,23) и серебряного призера — француза Бенжамина Каве (82,43).Победа вновь досталась олимпийскому чемпиону Пхенчханя — канадцу Микаэлю Кингсбери.

Двойная скорость

Зато во вторник нам удалось отыграться в полном объеме в парном могуле. Стоит отметить, что если в одиночном могуле выступление спортсменов (во время спуска по бугристому склону) оценивают по скорости, технике поворотов, сложности и качеству выполнения прыжков, то в парном могуле лыжники идут параллельным курсом и соревнуются исключительно на скорость.

В соревновании у женщин в финал вышло сразу две представительницы России — Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко. В полуфинале Смирнова опередила Анастасию Городко из Казахстана, а Лазаренко оказалась сильнее канадки Софиан Ганьон. В итоге в русском финале победу одержала 18-летняя Смирнова, которая на год старше дебютантки ЧМ Лазаренко. Для Анастасии это уже второй ЧМ в карьере.

Спуститься на высоту2 Спортсменки Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко Фото: Федерация фристайла России/ffr-ski.ru

Таким образом завоевано первое золото в истории России в парном могуле. В одиночном могуле мы последний раз побеждали в 2003 году.

— Это великолепное достижение, хочу поздравить с ним Настю Смирнову и Вику Лазаренко, — сказал «Известиям» президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. — У нас давно не было золота в могуле, с 2004 года. При современной конкуренции завоевывать медали в этой дисциплине очень тяжело. Так что наши девушки, которым всего 18 и 17 лет — молодцы. Мы доказали, что могул очень качественно развивается в регионах. Перед Олимпийскими играми-2022 этот финал придаст девушкам уверенности. Теперь будем подтягивать успехи наших мужчин.

На Олимпиаде-2018 наши фристайлисты завоевали две бронзовые медали: Илья Буров в лыжной акробатике, Сергей Ридзик в ски-кроссе. Чемпионат мира-2021 в Алма-Ате продлится до 11 февраля. Медали также будут разыграны в акробатических прыжках и командной акробатике.