Матыцин назвал историческим достижением победу фристайлистки Смирновой на ЧМ

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил уровень подготовки российских фристайлисток, занявших призовые места на чемпионате мира в Казахстане.

«Российские девушки показали отличные результаты на чемпионате мира по фристайлу. Историческое достижение установила Анастасия Смирнова, завоевавшая первую для нашей страны золотую медаль чемпионата мира в парном могуле. А до этого она взяла бронзу в могуле», — приводит пресс-служба ведомства слова Матыцина.

Он напомнил, что еще одна россиянка, Виктория Лазаренко, взяла серебро на соревнованиях. По словам министра, это говорит о высоком уровне подготовки спортсменок, грамотно выстроенной и успешной работе тренеров и Федерации фристайла России.

Матыцин поздравил спортсменок, их тренеров, руководителей федерации и болельщиков. Глава Минспорта также выразил надежду на то, что и в дальнейшем фристайлисты будут радовать страну новыми победами.

Ранее в этот же день Смирнова принесла России первое в истории золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в парном могуле. Финал соревнований состоялся в Алма-Ате. Лазаренко заняла второе место. Бронза досталась Анастасии Городко из Казахстана.

Накануне Смирнова также завоевала бронзовую медаль в могуле.