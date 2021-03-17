Вашингтонский стрелок: как Овечкин обошел легендарного Эспозито

Прошедшие несколько дней выдались крайне насыщенными для российских игроков в НХЛ. «Коламбус» выставил на драфт отказов Михаила Григоренко, Илья Сорокин проводит отличный отрезок в «Нью-Йорк Айлендерс», а Лига скоро пополнится ещё двумя нашими игроками, только что вылетевшими из плей-офф КХЛ . Но самое знаменательное событие произошло в ночь с 16 на 17 марта в Вашингтоне, где капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 718-й гол за карьеру в НХЛ и обошел легендарного Фила Эспозито (717). Теперь Ови — шестой в списке лучших снайперов в истории лиги.

Достижение

Победная шайба Александра Овечкина в ворота «Бостона» (3:1) получилась очень эмоциональной. После празднования Овечкин передал свою клюшку на скамейку, а потом во время паузы на кубе арены показали заготовленное и наконец-то пригодившееся обращение великого канадца.

«Привет, Алекс. Я должен сказать тебе, парень: мои поздравления. Ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как ты забиваешь все эти голы, когда все эти парни блокируют броски с той отличной экипировкой, которую сейчас носят», — сказал Эспозито.

В этом же матче Овечкин достиг отметки в 1300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, став 35-м игроком в Лиге по результативности. А чтобы обогнать в списке лучших снайперов Марселя Дионна (731 гол) и войти в пятерку лучших, Овечкину нужно за оставшуюся регулярку забить 14 голов. Учитывая набранный им ход (по голу в каждой из четырех последних встреч), это выглядит более чем реально.

— Овечкин молодец, будем болеть за него, чтобы он побил все рекорды, которые там остались, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов . — Непростая задача, конечно. Будем надеяться, что все у него получится. Как высоко он будет в топе? Все зависит от него. Если он захочет, то все сможет. Овечкин может побить неприкасаемый, на первый взгляд, рекорд Гретцки. Главное — это желание и стремление.

Но далеко не у всех суперталантов карьера за океаном складывается так впечатляюще. Михаил Григоренко считался одним из ключевых игроков ЦСКА, который в сезоне 2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом году выиграл регулярный чемпионат (плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса). В межсезонье форвард предпринял еще одну попытку заиграть в НХЛ и казалось, что выбрал отличный вариант: в «Коламбусе» не было такой большой конкуренции, а Григоренко поначалу даже нашли место в первой тройке.

Да и сам Михаил готов намного лучше к Лиге, чем когда был 18-летним пацаном: в ЦСКА он стал гораздо лучше играть в обороне и выглядел более универсальным, чем до возвращения в армейский клуб. Но со временем главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла стал уменьшать игровое время россиянина, а затем и вовсе вывел из состава. 16 марта «Коламбус» выставил Григоренко на драфт отказов. Видимо, форварда снова ждет возвращение в КХЛ.

— У меня есть четкое ощущение, что может произойти обмен Григоренко на Барабанова, который пойдет на пользу и тому, и другому, — поделился мнением «Известиям» экс-голкипер «Спартака» Кирилл Корнилов. — Барабанов будет больше ценен в системе «Коламбуса», а Григоренко — в системе «Торонто». Михаил универсал, который может сыграть и в центре, и на краю. По его игре было видно, что он выглядит несколько потерянным в «Блю Джекетс». Ему долго не могли найти партнеров и постепенно урезали игровое время.

Григоренко — не игрок уровня Патрика Лайне, которого будут воспитывать и могут в одном матче посадить на один период в запас, а в следующем дать двадцать минут игрового времени. Торторелле необходима стабильность — он отводит хоккеисту определенную роль, и он должен ей соответствовать, показывая нужный результат. Возможно, та роль, которую отвели Михаилу, ему не особо подходила и, играя в третьем-четвертом звене по девять минут, он совсем потух. По тому, как развивался этот сезон, его появление на драфте отказов не стало сюрпризом. Но ему не нужно опускать руки и смотреть в сторону КХЛ — в других командах тоже могут быть варианты. Определенный потенциал для игры в НХЛ у него точно есть. Барабанов же за счет своего мощного катания может больше подойти «Коламбусу» и понравиться Торторелле.

Кравцов — к Панарину

Кто точно выиграл от временного возвращения в Россию в этом сезоне, так это Виталий Кравцов , ставший одним из лидеров родного «Трактора». 21-летний нападающий выдал классную регулярку, разделив вместе Лукашом Седлаком первую строчку в списке лучших снайперов челябинцев, а в плей-офф был лучшим игроком команды Анвара Гатиятулина. И теперь Виталий вновь отправляется штурмовать лучшую лигу мира — уже в статусе одной из звезд КХЛ.

— Кравцов способен усилить атаку «Рейнджерс», — считает Кирилл Корнилов . — Понятно, что в клубе ждут большего от Какко и Лафренье — первый уже второй сезон «плавает», а второй еще не может выйти на хороший продуктивный уровень. Думаю, что Виталий свой шанс получит, а дальше все в его руках. У меня есть ощущение, что в этот раз он едет в Северную Америку более готовым игроком . В прошлый раз у него за плечами был только один удачный плей-офф, а в этом сезоне он наколотил шестнадцать шайб в регулярке и две в плей-офф. На мой взгляд, он — типичный североамериканский игрок. Ему и стиль, и габариты позволяют играть в НХЛ.

Согласен с коллегой и экс-защитник клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший.



— Кравцов однозначно едет более готовым игроком для игры в Северной Америки, чем в прошлый раз, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Гимаев. — Большой плюс для него, что он сейчас в тонусе и только-только закончил играл в плей-офф. В этом сезоне было видно, что он возмужал и здорово адаптировался под системную игру «Трактора». Я думаю, что в «Рейнджерс» ему сейчас будет проще заиграть, чем Голышеву в «Айлендерс». У «Рейнджерс» сейчас не все так здорово в нападении. Да, у них сейчас вернулся Артемий Панарин и ситуация чуть изменится, но одновременно с этим в ковид-протокол отправился Павел Бучневич.

Голышева отпустили в «Айлендерс»

Наконец-то у езжает в НХЛ и многолетний лидер «Автомобилиста» Анатолий Голышев. В «Айлендерс», которые выбрали 26-летнего уральца на драфте еще пять лет назад, уже давно ждали техничного крайнего нападающего. И вот после не самого мощного сезона в КХЛ россиянин едет в клуб к Илье Сорокину и Семену Варламову. При этом, вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что его ждет в команде Барри Тротца, чья игровая модель тяготеет к обороне. В любом случае, свой шанс показать себя в НХЛ один из лучших тренеров Лиги россиянину должен дать.

— Анатолий провел неоднозначный сезон, — продолжил Кирилл Корнилов. — С одной стороны, он был лидером «Автомобилиста», с другой — екатеринбуржцы в целом провели среднюю регулярку. Многое будет зависеть от Барри Тротца. Голышев же едет за океан не потому, что ему вдруг захотелось и надоело играть в КХЛ — это было взвешенное решение. У него был контракт по схеме 2+2 с «Автомобилистом», и он воспользовался своей опцией, уехав в Северную Америку. От этого перехода Голышев сможет выиграть, как минимум, то, что у него сгорит год контракта с «Айлендерс». Даже если он не сможет себя проявить и вписаться в систему Тротца, то его всегда можно будет очень выгодно обменять.

Сергей Гимаев считает, что у Голышева достаточно мастерства, чтобы играть в Северной Америке.

— Голышев — талантливый мастеровитый парень. Давайте посмотрим на то, с каким партнерами он провел этот сезон — он играл с Дацюком и Макеевым.— напомнил эксперт «Известиям». — В принципе, Анатолий и сам здорово их дополнял, и они ему помогали. В этом сезоне он сыграл неплохо, да и по статистике у него все было нормально. В плей-офф хотелось бы большего, но там проблема была не в Голышеве, а в целом в команде. У него достаточно мастерства, чтобы играть в Северной Америке, но «Айлендерс» — это одна из лучших команд лиги с мощной линией нападения. Я думаю, что Анатолию будет не так просто заиграть там сразу.

Напомним, что в первом раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» без шансов уступил «Авангарду» (1:4 в серии).