Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии
Мир
ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson
Мир
Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну
Общество
Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию
Общество
Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19
Общество
В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных
Мир
Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Мир
Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
Авто
Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%

Российские арбитры отказались преклонить колено в поддержку BLM перед матчем ЛЧ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские арбитры Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также белорусский судья Алексей Кульбаков не стали преклонять колено перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Без фанатизма: ученые просчитали, как COVID-19 повлиял на футбол
Без зрителей во время матчей происходит на 20% меньше эмоциональных ситуаций

Соответствующую акцию провели футболисты клубов в рамках солидарности Black Lives Matters (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»).

В свою очередь в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду, 17 марта, заявили, что не будут применять санкций к судьям, так как преклонять колено или нет — это личное решение каждого.

«Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — заявили в УЕФА.

Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 марта. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0.

В ноябре прошлого года российского футболиста Валерия Сарамутина, выступающего за клуб «Остин Боулд» из американского штата Техас, отстранили от матчей из-за отказа поддержать акцию Black Lives Matter. Спортсмен отказался встать на одно колено в знак солидарности с движением.

Летом перед стартом Гран-при Австрии российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались вставать на одно колено в знак протеста против расовой дискриминации.

В конце мая афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), применившими к нему силу. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе. Они проходят под девизом Black Lives Matter.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021