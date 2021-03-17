Российские арбитры отказались преклонить колено в поддержку BLM перед матчем ЛЧ

Российские арбитры Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также белорусский судья Алексей Кульбаков не стали преклонять колено перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Соответствующую акцию провели футболисты клубов в рамках солидарности Black Lives Matters (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»).

В свою очередь в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду, 17 марта, заявили, что не будут применять санкций к судьям, так как преклонять колено или нет — это личное решение каждого.

«Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — заявили в УЕФА.

Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 марта. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0.

В ноябре прошлого года российского футболиста Валерия Сарамутина, выступающего за клуб «Остин Боулд» из американского штата Техас, отстранили от матчей из-за отказа поддержать акцию Black Lives Matter. Спортсмен отказался встать на одно колено в знак солидарности с движением.

Летом перед стартом Гран-при Австрии российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались вставать на одно колено в знак протеста против расовой дискриминации.

В конце мая афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), применившими к нему силу. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе. Они проходят под девизом Black Lives Matter.