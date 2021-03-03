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Без фанатизма: ученые просчитали, как COVID-19 повлиял на футбол

Без зрителей во время матчей происходит на 20% меньше эмоциональных ситуаций
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Без фанатизма: ученые просчитали, как COVID-19 повлиял на футбол
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2021-02-28 23:38:21
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Игра в футбол при пустых трибунах оказывается менее эмоциональной, выяснили ученые из Австрии. Они проанализировали матчи сезона-2018/19, когда спортсменов поддерживали болельщики, и 2019/20, когда часть игр прошла без зрителей. Выяснилось, что во время «игр призраков» без фанатов эмоциональные ситуации возникали на 20% реже. В таких ситуациях футболисты зачастую действуют менее энергично, ведь матчи без зрителей больше похожи на контрольные игры на сборах или товарищеские матчи, говорят эксперты.

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Сосчитать эмоции

Ученые из Университета Зальцбурга исследовали поведение футболистов и сотрудников клуба FC Red Bull Salzburg в матчах чемпионата Австрии при заполненных трибунах и на «играх призраков», прошедших без зрителей из-за карантина. Пандемия дала психологам возможность проверить на практике теории о влиянии болельщиков и других сопутствующих факторов на результаты профессиональных спортсменов. Ученые сравнили статистические показатели футболистов в играх сезонов-2018/19 и 2019/20. «Это первое исследование, нацеленное на изучение психологического эффекта игры при пустых трибунах на игроков, сотрудников команд и футбольных официальных лиц», — указали авторы в статье в журнале Nature.

Для исследования ученые разработали «Аналитическую систему эмоционального поведения в футболе» (Analysis System for Emotional Behavior in Football), которая регистрировала и классифицировала невербальные действия спортсменов, сотрудников штабов команд и судей во время матчей. Всего специалисты проанализировали 20 игр: 10 с болельщиками и 10 без них. Система регистрировала «события», «поведение», «дополнительное поведение», «участников» и «последствия».

Без фанатизма
стадион
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Например, «событием» могли стать отбор мяча или нарушение правил, «поведением» — протест или словесная перебранка, «дополнительным поведением» — физический контакт с соперником или судьей либо благородный поступок в духе fair play. «Участником» мог выступать игрок, сотрудник штаба или судья, а «последствием» становились массовая конфронтация игроков, отсутствие последствий либо применение дисциплинарных мер. Разобрав таким образом все события на поле, ученые получили статистическую картину происходящего.

Результаты подсчетов по каждому отдельному из отслеживаемых показателей на играх со зрителями или без отличались незначительно. Споров и обсуждений между действующими лицами при пустых трибунах стало меньше на 5,1%, а видимых проявлений эмоций, протестов и поступков fair play — больше на 0,8%, 4,2% и 3,1% соответственно.

Но общее количество эмоциональных ситуаций во время игр без зрителей снизилось на 19,5%. Изменилась и их продолжительность. За десять матчей с болельщиками участники событий потратили на проявления эмоций 41 минуту 42 секунды, а без них — 27 минут 9 секунд. То есть «игры призраков» прошли спокойнее обычных.

Без фанатизма
рефери
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Отсутствие болельщиков повлияло и на работу судей. В играх сезона-2018/19 арбитры были вовлечены в 39,4% всех зарегистрированных эмоциональных ситуаций, а в сезоне-2019/20 — в 25,2%. Так как общее количество эмоциональных ситуаций в играх со зрителями было значительно выше, то оказалось, что в «играх призраков» судьи вовлекались в подобные ситуации на 48,5% реже. На матчах без зрителей арбитры сталкивались с меньшим количеством протестов (на 10,7%), словесных перебранок (на 9,7%) и обсуждений (на 0,7%).

На миру и смерть красна

«Игры призраков» действительно отличаются меньшим эмоциональным накалом, согласились опрошенные «Известиями» российские эксперты, футболисты и болельщики.

— Гладиаторы выходили и бились при зрителях насмерть. Умереть публично было не каждому дано, и это давало силы. Если убрать зрителей, то зачем погибать? — рассуждает заведующий кафедрой психологии Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Юрий Бойковский. — Футболист точно так же выходит на поле и подвергается риску. Без риска спорт ничего не стоит, и этот риск кто-то должен оценить.

Энергия поединка и возможность демонстрации своей силы на стадионе без зрителей пропадают, пояснил эксперт. Все происходит, как на тренировке: футболист не получает адреналина и подтверждения правильности своих рискованных действий, отметил он. В этой ситуации на поле могут проявиться новые лидеры — те, кто готов рисковать, не получая подтверждения зрителей, добавил специалист.

Без фанатизма
болельщики
Фото: ТАСС/picture alliance/Frank Hoermann
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С ним согласен Чемпион России, экс-полузащитник сборной России Александр Самедов.

— Всегда хочется играть в обстановке, когда фанаты болеют и гонят тебя вперед. Это дает мотивацию. При пустых трибунах возникает ощущение товарищеского матча, и ты становишься более расслабленным. При зрителях, при красивой картинке, при антураже играть интереснее, — отметил он.

О том, что градус страстей без публики ниже, сказал и главный редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко.

— Нивелировался фактор «своего» поля. Трибуны пустые. Особенно это касается больших, традиционно шумных стадионов типа Энфилда (стадион в Ливерпуле. — «Известия»). Например, когда «Норвич» (английский футбольный клуб. — «Известия»), вылетавший в конце прошлого сезона, в последнем матче проигрывал, игроки позволили себе остановиться и играть вяло в концовке матча. Если бы трибуны были заполнены, они бы такого не сделали, — считает эксперт.

Без фанатизма
Стадион «Энфилд»

Стадион «Энфилд»

Фото: ТАСС/PA Images/Jon Super
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Даже если игрок профессионально относится к работе и максимально настроен на игру, всё равно трудно сыграть также, как при зрителях, которые своей шумовой поддержкой мотивируют проявлять сверхусилия, поделился мнением почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По сути, матчи без болельщиков ничем не отличаются от контрольных игр на сборах, считает он. И даже по телевизору они смотрятся не так ярко, добавил эксперт.

— Совсем бесследно для игроков отсутствие зрителей пройти не может, — сказал «Известиям» Вячеслав Колосков. — Это совершенно другие эмоции.

Однако некоторые футболисты считают, что результаты спортсменов не должны зависеть от количества зрителей на трибунах.

— Профессионалу не должно быть сложно, он должен играть при любых условиях, в том числе при пустых трибунах, — уверен обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России, бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков. — Можно ли показать максимум в игре в таких условиях? А почему нет — мяч круглый, поле зеленое, всё то же самое.

По его словам, реакция на пустые трибуны у каждого спортсмена индивидуальна.

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