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Хэмилтон прокомментировал решение шести пилотов «Формулы-1» не преклонять колено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действующий и шестикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes и единственный топовый темнокожий автогонщик Льюис Хэмилтон отреагировал на отказ шести пилотов преклонить колено в знак борьбы с расизмом. Он отметил, что все гонщики осознают существование этой проблемы в спорте, хоть и не солидарны в своих позициях. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает газета Mirror.

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По словам Хэмилтона, никого не нужно заставлять вставать на колено, и он никогда такого «не просил и не требовал». Вопрос, как отмечает автогонщик, подняли директор Ассоциации пилотов Гран-при (GPDA) Ромен Грожан и четырехкратный чемпион мира серии «Формула-1», пилот Ferrari Себастьян Феттель.

«Я очень благодарен тем, кто сделал это вместе со мной. Это мощное послание. Но преклоните вы колено или нет, это не изменит мир. Эта проблема серьезнее», — сказал Хэмилтон.

В воскресенье перед стартом Гран-при Австрии российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались вставать на одно колено в знак протеста против расовой дискриминации. В их числе были: Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»), Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»), Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»). Они ограничились футболками с надписью «End racism».

В последние несколько недель по всему миру вспыхивают антирасистские акции протеста. Причиной стало убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в США. Тысячи людей выступили против расовой дискриминации, а лозунгом движения стала фраза «Жизни черных важны» (Black lives matter).

Однако очень быстро акции переросли в беспорядки, столкновения с полицией, нападения на белых и осквернение памятников деятелей прошлого.

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