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Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным
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Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным

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Риски повторения в России ситуации 2018 года с бензином минимальны. Таким образом Счетная палата прокомментировала свой отчет, в котором говорится о возможном возвращении обстановки с ростом розничных цен на топливо.

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Счетная палата отмечает, что «изучает и мониторит риски» по всем направлениям государственной политики, в том числе в направлении сдерживания роста цен на топливо.

«В настоящее время по итогам нашего анализа действий правительства в 2018–2020 годах в этой сфере мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны», — говорится в комментарии, который поступил в «Известия» в среду, 17 марта.

Ранее в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год говорилось, что Россия рискует столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года.

Минэнерго в свою очередь заявило, что предпосылок для этого нет. Сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами. По поручению кабмина был проработан и реализован ряд срочных мер по стабилизации ситуации с ценами на внутреннем топливном рынке, отметили в ведомстве.

В Кремле заявили, что правительство контролирует ситуацию на топливном рынке, а необходимые механизмы, не позволяющие ценам резко меняться, уже задействованы.

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