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В Кремле отреагировали на сообщение о риске топливного кризиса в России

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Правительство России держит ситуацию на топливном рынке под контролем. Такую позицию в среду, 17 марта, высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал предупреждение Счетной палаты о возобновлении топливного кризиса в стране. По его словам,необходимые механизмы, не позволяющие ценам на топливо резко меняться, уже задействованы.

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Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что используемые механизмы «были выработаны еще в 2018 году, когда и были зафиксированы нежелательные скачки цен».

В этот же день замминистра энергетики Павел Сорокин заявил об отсутствии предпосылок для повторения в России ситуации с бензином 2018 года. Он также отметил, что на данный момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.

Ранее в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год сообщалось, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. В документе отмечалось, что существуют риски повторения роста розничных цен на топливо.

При этом Минэнерго России по поручению правительства проработало и реализовало ряд срочных мер по стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке топлива.

Ранее, 11 января, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов дал прогноз «Известиям» о темпах роста цен на бензин в России. По мнению эксперта, бензин в 2021 году подорожает в пределах 3–4%. Он отметил, что, несмотря на кризис, в прошлом году цены на топливо поднялись лишь на 2%, что оказалось гораздо ниже темпов инфляции.

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