В Минэнерго опровергли риск нового топливного кризиса в России

Предпосылок для повторения в России ситуации с бензином 2018 года на данный момент нет. Об этом в среду, 17 марта, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в беседе с журналистами.

Замминистра прокомментировал сообщение Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса, когда правительство России было вынуждено принимать срочные меры в связи с ростом цен на топливо.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году»,— сказал он.

Он также отметил, что на данный момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами. «Производство бензина увеличено, запасы товарные растут, с начала февраля они выросли более чем на треть. Данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду»— добавил Сорокин.

Он указал, что в четвертом квартале прошлого года президент России подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и нефтеперерабатывающим заводам,заключающим инвестиционные соглашения.

«На данный момент уже начат процесс подписания данных соглашений. Уже подписано несколько соглашений с начала года с нефтеперерабатывающими заводами, которые будут вкладывать более 50 млрд рублей на протяжении следующих нескольких лет в установке по глубокой переработке нефти и в увеличении производства бензина»— отметил замглавы ведомства.

По его словам, данные меры помогут обеспечить «дополнительное предложение на рынке», что в свою очередь позволит удовлетворить растущие потребности России в бензине.

Ранее в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год сообщалось, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. В документе отмечалось, что существуют риски повторения роста розничных цен на топливо, информирует агентство «РИА Новости».

В этот же день стало известно, что Минэнерго России по поручению правительства проработало и реализовало ряд срочных мер по стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке топлива.