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Топливная дилемма: цена на бензин может вырасти на 4-7% к концу года

Аналитики и представители бизнеса не согласились с Минэнерго в вопросе инфляции и сезонности роста котировок
Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев
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Топливная дилемма: цена на бензин может вырасти на 4-7% к концу года
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2021-03-12 17:33:39
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К концу года стоимость топлива может вырасти на 4-7%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, цены на бензин только начинают догонять инфляцию. О влиянии общего изменения индекса потребительских цен и сезонного роста спроса на удорожание топлива 12 марта заявили в Минэнерго. Так в ведомстве прокомментировали рекордный скачок биржевых котировок — цена автомобильного бензина Аи-92 выросла до 55,75 тыс. рублей за т. Представители бизнеса эти причины не считают обоснованными, по их мнению, корень проблемы — в чрезмерной налоговой нагрузке на отрасль. Кабмин уже корректирует формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора.

Исторические высоты

Биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 днем 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за т, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Позднее она вновь снизилась до 54,31 тыс. рублей за т. Но с начала года стоимость топлива на бирже уже выросла на 12,33%.

В Минэнерго прокомментировали эту динамику так: «Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива».

Топливная дилемма
заправка бензин авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ведомстве подчеркнули, что министерство продолжает мониторинг достаточности поставок и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции.

— Действительно, сезонный фактор и необычайно холодный март в России имеют значение для биржевых котировок, как и резкий подъём цен на сырую нефть в конце февраля – начале марта. Но мы приоритетным фактором назвали бы именно рост инфляции потребительских цен в начале года, — заявила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Так, в течение января и февраля 2021 года темпы роста цен на автомобильный бензин отставали от темпов роста инфляции, отметила аналитик. В январе годовая инфляция выросла на 5,2%, а розничные цены на автомобильный бензин повысились в годовом выражении только на 3,3%. В феврале повторилась аналогичная ситуация: годовая инфляция поднялась на 5,7%, а цены на бензин год к году — только на 4,13%.

— При этом в помесячном выражении рост цен на бензин и в январе 2021 года к декабрю 2020-го, и в феврале 2021 года к январю, немного, на 0,1 п.п., превышал рост помесячной инфляции. Это значит, что, с одной стороны, работает государственная политика демпфера, позволяющая не допустить резкого скачка цен на бензин в любую сторону, то есть он сдерживался, но, с другой стороны, увеличение цен на бензин сдерживать всё труднее и труднее, так как на них влияет и повышение цен на сырьё, и общая инфляция, и повышение акцизов, — заключила Наталья Мильчакова.

По мнению аналитика, сегодняшние ценовые изменения не угрожают бизнесу, так как колебания котировок на бирже краткосрочны и чаще всего носят конъюнктурный характер. Но в марте, скорее всего, рост цен на бензин начнет немного обгонять инфляцию.

В апреле, по словам Натальи Мильчаковой, можно будет ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по итогам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит 4-5%.

О подорожании бензина в рознице ранее сообщал Росстат. Так, за первую неделю марта цена Аи-92 на заправках в среднем выросла на 11 копеек до 44,38 рублей — стоимость топлива увеличилась на 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

Оценка бизнеса

Представители бизнеса с оценкой Минэнерго не согласны. Так, в Независимом топливом союзе (НТС) «Известия» подчеркнули, что причиной нынешних изменений стало ценовое и фискальное регулирование правительства на топливном рынке России.

Ни о какой сезонности не может быть и речи. Ключевыми драйверами биржевых, а следом и розничных цен, стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Прежде всего, росту нетбэков способствовало повышение налоговой нагрузки. Так, например, с 1 января 2021 года рост акцизов на бензин и дизельное топливо составил 4%. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки, — заявил «Известиям» глава НТС Павел Баженов.

Топливная дилемма
хранилище дизельного топлива
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По его мнению, сегодня российский топливный рынок страдает от фискального дисбаланса. С одной стороны, при поставке нефтепродуктов на экспорт налоговая нагрузка ниже, чем при отгрузке на внутренний рынок, а с другой — разница экспортных пошлин на нефтяное сырье и нефтепродукты в текущих условиях слабо стимулирует повышение объемов переработки, объяснил Павел Баженов.

В январе 2021 года общий объем реализации Аи-92 и Аи-95 на бирже был ниже на 44% и на 23,8% соответственно в сравнении с январем 2018-го, ниже на 35,2% и больше на 0,8% относительно января 2019-го и ниже на 32,4% и 5,6% относительно января 2020 года. А увеличение цены приводит к тому, что растет тревога на рынке, люди пытаются скупать топливо с запасом, что провоцирует еще большее подорожание, отметили в НТС.

Возможное решение

В Минэнерго подчеркнули, что для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращивания запасов к маю 2021 года, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузку НПЗ. Ожидается, что стабилизации будет также способствовать увеличение минимального уровня продаж топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.

Впрочем, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что позиция министерства демонстрирует полное отсутствие защиты интересов отрасли.

Никакие точечные меры сегодня не могут решить проблему топливного кризиса. Полная закрытость совещаний по проблемам на рынке ТЭК позволяет выносить однобокие решения. Нужен сбалансированный подход, а не постоянная выкачка денег через налоги, которая ведет к рискам граждан платить за топливо гораздо больше, чем прогнозируемая планка не выше инфляции, — сказал он «Известиям».

Топливная дилемма
Оператор автоматизированной системы мониторинга воздуха на новом высокотехнологичном комплексе переработки нефти "Евро+" Московского нефтеперерабатывающего завода (АО Газпром-нефть-МНПЗ).
Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

По его словам, бизнес сегодня ждет системных мер по решению топливной проблемы. Эксперт добавил, что рынку требуется редизайн, конструировать который нужно исходя из его ключевых проблем — низкая маржинальность нефтеперерабатывающего и розничного секторов, фискальный диспаритет, ценовое регулирование. Такими мерами могли бы стать смягчение налогового режима и пересмотр механизма демпфера, считает эксперт.

Исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7% (2% — за счет повышения акциза и 5% — прогнозная инфляция).

Кабмин 10 марта принял решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. Детали по его корректировке вице-премьер Александр Новак обсудит с нефтяникам на совещании 15 марта.

Механизм демпфера рассчитывает разницы между экспортной ценой и индикативной ценой внутреннего рынка, отметил эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Виталий Ермаков. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, НПЗ получают субсидию от государства, которая компенсирует им упущенную выгоду от поставок за рубеж, что, в свою очередь, позволяет им сдерживать рост цен на АЗС в России, отметил он. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Сейчас правительство и нефтяные компании обсуждают настройку действующего механизма, в частности, индексацию индикативной цены, что может немного увеличить размер субсидии для НПЗ, заключил эксперт.

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