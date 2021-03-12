Топливная дилемма: цена на бензин может вырасти на 4-7% к концу года

К концу года стоимость топлива может вырасти на 4-7%, считают опрошенные «Известиями» эксперты . По их мнению, цены на бензин только начинают догонять инфляцию . О влиянии общего изменения индекса потребительских цен и сезонного роста спроса на удорожание топлива 12 марта заявили в Минэнерго . Так в ведомстве прокомментировали рекордный скачок биржевых котировок — цена автомобильного бензина Аи-92 выросла до 55,75 тыс. рублей за т. Представители бизнеса эти причины не считают обоснованными, по их мнению, корень проблемы — в чрезмерной налоговой нагрузке на отрасль. Кабмин уже корректирует формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора .

Исторические высоты

Биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 днем 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за т, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум , следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Позднее она вновь снизилась до 54,31 тыс. рублей за т. Но с начала года стоимость топлива на бирже уже выросла на 12,33% .

В Минэнерго прокомментировали эту динамику так : «Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива».

Топливная дилемма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ведомстве подчеркнули, что министерство продолжает мониторинг достаточности поставок и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции.

— Действительно, сезонный фактор и необычайно холодный март в России имеют значение для биржевых котировок, как и резкий подъём цен на сырую нефть в конце февраля – начале марта. Но мы приоритетным фактором назвали бы именно рост инфляции потребительских цен в начале года , — заявила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Так, в течение января и февраля 2021 года темпы роста цен на автомобильный бензин отставали от темпов роста инфляции , отметила аналитик. В январе годовая инфляция выросла на 5,2%, а розничные цены на автомобильный бензин повысились в годовом выражении только на 3,3%. В феврале повторилась аналогичная ситуация: годовая инфляция поднялась на 5,7%, а цены на бензин год к году — только на 4,13%.

— При этом в помесячном выражении рост цен на бензин и в январе 2021 года к декабрю 2020-го, и в феврале 2021 года к январю, немного, на 0,1 п.п., превышал рост помесячной инфляции. Это значит, что, с одной стороны, работает государственная политика демпфера, позволяющая не допустить резкого скачка цен на бензин в любую сторону, то есть он сдерживался, но, с другой стороны, увеличение цен на бензин сдерживать всё труднее и труднее , так как на них влияет и повышение цен на сырьё, и общая инфляция, и повышение акцизов, — заключила Наталья Мильчакова.

По мнению аналитика, сегодняшние ценовые изменения не угрожают бизнесу, так как колебания котировок на бирже краткосрочны и чаще всего носят конъюнктурный характер . Но в марте, скорее всего, рост цен на бензин начнет немного обгонять инфляцию .

В апреле, по словам Натальи Мильчаковой, можно будет ожидать стабилизации роста цен в целом и повышения стоимости бензина, а по итогам 2021 года рост цен на топливо в среднем составит 4-5% .

О подорожании бензина в рознице ранее сообщал Росстат. Так, за первую неделю марта цена Аи-92 на заправках в среднем выросла на 11 копеек до 44,38 рублей — стоимость топлива увеличилась на 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

Оценка бизнеса

Представители бизнеса с оценкой Минэнерго не согласны . Так, в Независимом топливом союзе (НТС) «Известия» подчеркнули, что причиной нынешних изменений стало ценовое и фискальное регулирование правительства на топливном рынке России.

— Ни о какой сезонности не может быть и речи. Ключевыми драйверами биржевых, а следом и розничных цен, стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Прежде всего, росту нетбэков способствовало повышение налоговой нагрузки. Так, например, с 1 января 2021 года рост акцизов на бензин и дизельное топливо составил 4%. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки, — заявил «Известиям» глава НТС Павел Баженов.

Топливная дилемма Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По его мнению, сегодня российский топливный рынок страдает от фискального дисбаланса . С одной стороны, при поставке нефтепродуктов на экспорт налоговая нагрузка ниже, чем при отгрузке на внутренний рынок, а с другой — разница экспортных пошлин на нефтяное сырье и нефтепродукты в текущих условиях слабо стимулирует повышение объемов переработки, объяснил Павел Баженов.

В январе 2021 года общий объем реализации Аи-92 и Аи-95 на бирже был ниже на 44% и на 23,8% соответственно в сравнении с январем 2018-го, ниже на 35,2% и больше на 0,8% относительно января 2019-го и ниже на 32,4% и 5,6% относительно января 2020 года. А увеличение цены приводит к тому, что растет тревога на рынке, люди пытаются скупать топливо с запасом, что провоцирует еще большее подорожание , отметили в НТС.

Возможное решение

В Минэнерго подчеркнули, что для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращивания запасов к маю 2021 года, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузку НПЗ . Ожидается, что стабилизации будет также способствовать увеличение минимального уровня продаж топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма .

Впрочем, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что позиция министерства демонстрирует полное отсутствие защиты интересов отрасли.

— Никакие точечные меры сегодня не могут решить проблему топливного кризиса. Полная закрытость совещаний по проблемам на рынке ТЭК позволяет выносить однобокие решения . Нужен сбалансированный подход, а не постоянная выкачка денег через налоги, которая ведет к рискам граждан платить за топливо гораздо больше, чем прогнозируемая планка не выше инфляции, — сказал он «Известиям».

Топливная дилемма Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

По его словам, бизнес сегодня ждет системных мер по решению топливной проблемы . Эксперт добавил, что рынку требуется редизайн, конструировать который нужно исходя из его ключевых проблем — низкая маржинальность нефтеперерабатывающего и розничного секторов, фискальный диспаритет, ценовое регулирование. Такими мерами могли бы стать смягчение налогового режима и пересмотр механизма демпфера, считает эксперт.

Исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7% (2% — за счет повышения акциза и 5% — прогнозная инфляция).

Кабмин 10 марта принял решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. Детали по его корректировке вице-премьер Александр Новак обсудит с нефтяникам на совещании 15 марта .

Механизм демпфера рассчитывает разницы между экспортной ценой и индикативной ценой внутреннего рынка, отметил эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Виталий Ермаков. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, НПЗ получают субсидию от государства, которая компенсирует им упущенную выгоду от поставок за рубеж, что, в свою очередь, позволяет им сдерживать рост цен на АЗС в России, отметил он. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.