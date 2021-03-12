Схема стабильности: цены на бензин сохранят за счет бюджета

Российские власти согласились на предложение нефтяных компаний пересмотреть механизм демпфера цен на бензин. Демпфер помогал в течение нескольких лет стабилизировать ситуацию на рынке топлива в России, но из-за обвала нефтяных котировок и снижения потребления оказался весьма накладным для производящих нефть корпораций. Новый механизм, привязанный к уровню реальной инфляции, повысит расходы государства, но позволит «улучшить экономику производства бензина» и тем самым стабилизировать цены в более долгосрочной перспективе. Подробности — в материале «Известий».

Решение о корректировке демпферного механизма было принято на совещании аппарата правительства с нефтяными компаниями, которые и выступали сторонниками данных изменений. Теперь расчетная цена на бензин будет изменяться на размер актуальной инфляции, которая в последние годы была ниже уровня в 5%. Для нефтяников такие изменения выгодны, поскольку позволят им сэкономить миллиарды рублей.

Схема стабильности Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Демпфер как метод страховки от резких колебаний стоимости бензина на российском рынке появился в 2019 году. За год до этого вследствие резкого роста цен на нефть нефтепродукты стали дорожать соответственно. Правительство заключило с крупнейшими нефтяными компаниями «джентльменское соглашение», в котором цены на бензин замораживались на некоторое время — точнее, они не должны были расти быстрее инфляции. Спустя год оно было формализовано демпферным механизмом.

Его суть состоит в том, что колебания мировой конъюнктуры сдерживаются противовесом. Правительство устанавливает расчетную цену на тонну бензина (в прошлом году она составляла 53 600 рублей, в текущем — 56 300 рублей). Каждый год эта цена увеличивается на 5% вне зависимости от роста цен в среднем по экономике. Указанная сумма сравнивается с нетбэком — экспортной ценой на те или иные виды топлива за вычетом транспортных расходов. Если расчетная цена ниже экспортной, то полученная разница умножается на 68% (для дизеля — на 65%) и полученный результат составляет субсидию для нефтяных компаний из госбюджета. В обратной ситуации уже компании перечисляют государству деньги за то, что они продают бензин на внутреннем рынке дороже, чем за рубеж.

В 2019 году российские нефтяники получили от государства довольно круглую сумму — 282 млрд рублей. В 2020-м цены на нефть обрушились, вслед за чем последовало и резкое падение цен на нефтепродукты. Потери нефтяников оказались в итоге даже выше, чем их приобретения в предыдущем году — около 400 млрд рублей. Ситуация усугубилась сильным падением маржинальности розничной продажи бензина внутри страны, так как из-за введенных ограничений спрос на бензин упал. Оптовые цены, впрочем, упали еще сильнее, сделав производство бензина невыгодным. В результате НПЗ в России начали закрываться на ремонтные работы, что вылилось в дефицит. Между тем деньги в бюджет всё равно пришлось выплачивать. Страховочный механизм, под которым охотно подписались как государство, так и корпорации, вдруг оказался не так уж и хорош с точки зрения последних.

Еще в конце января попытка пересмотреть механизм провалилась. Вице-премьер Александр Новак предложил вернуться к этой теме спустя год, а в Минфине вообще выступили за то, чтобы ничего не менять до 2024 года. Нефтяники, однако, настаивали на своем. В частности, они выступали за пересмотр механизма с учетом реальной инфляции, аргументируя это тем, что рост цен на бензин в прошлом году не превысил 2%.

Схема стабильности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В итоге представители нефтебизнеса всё-таки добились своего. Правительство услышало их аргументы и пообещало внести в формулу расчетной цены актуальную инфляцию в стране. В чем выгода нефтяников? Прямо сейчас инфляция в годовом исчислении чуть превышает 5%, но весьма вероятно, что это ненадолго, поскольку на рост цен влияют единовременные факторы, такие как рост курса доллара прошлой осенью. Скорее всего, ЦБ сможет снова снизить рост цен до целевой отметки в 4% или даже ниже. Это значит, что расчетная цена будет подниматься медленнее, и в случае, если нетбэк будет ее превышать, нефтяники получат большую компенсацию. Если же она будет ниже, то им придется платить меньше.

В свою очередь, бюджет окажется в некотором проигрыше, потеряв несколько десятков миллиардов долларов. С другой стороны, правительство считает, что данное решение позволит «улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен не выше годовой инфляции». Отметим, что пересчет не только начнет действовать в будущем, но и будет произведен постфактум для периода 2019–2020 годов.

Позволит ли такой маневр сдержать рост цен на бензин? Возвратить к прежним значениям их не удастся, считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

— Цены на бензин для нас в России, конечно, вряд ли опустятся до прежних уровней: такие пожелания, как правило, работают не лучше, чем попытки запихнуть уже выдавленную на щетку зубную пасту обратно в тюбик. Но хотя бы в дальнейшем, образно говоря, «расход пасты» снизится, что значит: бензиновым ценам хотя бы не позволят расти на опережение, сперва обгоняя, а затем еще и подхлестывая инфляцию в сегменте цен на продовольствие, или чтобы из-за стоимости перевозок не дорожал обычный ширпотреб.

При этом серьезного выбора альтернативных мер по стабилизации цен на топливо у правительства не так уж и много. По мнению Пушкарева, еще одним вариантом является введение не пошлин, а квот, ограничивающих объемы экспорта бензина и других нефтепродуктов отдельно для каждой российской компании-переработчика, как и на всякий случай предельная квота на вывоз за рубеж в целом по отрасли. Это должно дать возможность НПЗ иметь любую и ничем не ограниченную экспортную рентабельность, но зато в пределах четко лимитированного объема вывоза топлива за рубеж.

Схема стабильности Фото: РИА Новости

— Есть и простой ответ на вопрос, почему пока власть к этим мерам всё-таки не прибегает, хотя в свою бытность первым вице-премьером Дмитрий Козак и грозил нефтяникам ввести их в критической ситуации, если демпфер не даст нужного эффекта: естественно, «на круг» такой подход с экспортными квотами всё-таки уменьшил бы доходы НПЗ, а вместе с ними одновременно уменьшилась бы и налоговая база для бюджетных поступлений от одной из определяющих сейчас наполнение бюджета отраслей. Вероятно, поступиться казне пришлось бы и частью сегодняшних экспортных пошлин: понятно, что нельзя и оставить высокие экспортные пошлины, и ограничить еще параллельно доходы нефтяников от реализации топлива в России, так отрасль останется без новых инвестиций, рискуя просто потерять рентабельность, — подчеркнул аналитик.