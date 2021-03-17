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Минэнерго рассказало о мерах по сдерживанию цен на бензин

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Минэнерго России по поручению правительства проработало и реализовало ряд срочных мер по стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке топлива. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в распоряжение «Известий» в среду, 17 марта.

Меры разработали, чтобы не допустить роста розничных цен на бензин и дизельное топливо выше темпов годовой инфляции, а также для обеспечения стабильного обеспечения топливом регионов и доходности розничного бизнеса АЗС.

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Среди наиболее важных мер — рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 млн т, а также рост выпуска топлива.

С марта для топливных компаний-участников биржевых торгов увеличены нормативы по продаже бензина, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ) на срочном рынке. По бензинам норматив вырос с 10 до 11%, а по дизелю — с 6 до 7,5% от уровня производства компанией-участником.

«Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств. Так, с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года», — отмечается в сообщении.

Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, удовлетворяя все потребности внутреннего рынка. За минувшую неделю запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. т и превысили в совокупности 1,55 млн т.

Из-за этого наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах топливом.

По информации «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи» (АО «СПбМТСБ»), территориальный биржевой индекс в Европейской части России по итогам торгов 12 марта на автомобильный бензин марки Аи-92 составил 54 431 руб./т (или –265 руб./т к 11 марта). На автобензин Аи-95 — 55 667 руб./т (или –487 руб./т к 11 марта).

Отмечается, что важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, который позволяет минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. Благодаря ему рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции. Например, по данным Росстата, розничные цены на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции при достаточном снабжении рынка — на 2,2–2,5% при инфляции 4,9%.

Сейчас для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка и для обеспечения доходности розничного бизнеса на АЗС, Минэнерго совместно с Минфином по поручению вице-премьера Александра Новака работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. В итоге это должно привести к сохранению изменения цен на топливо не выше уровня инфляции.

Схема стабильности: цены на бензин сохранят за счет бюджета
Система демпфера будет пересмотрена в пользу нефтяных компаний, но это позволит сохранить выгоду от производство топлива и тем самым избежать скачков в будущем

В то же время Минэнерго работает над актуализацией проекта «Генеральной схемы развития нефтяной отрасли» на период до 2035 года, готовя ее к рассмотрению в правительстве в апреле этого года.

Корректировка схемы происходит для наиболее полного учета последствий влияния пандемии коронавируса на мировой рынок в общем и положение России на нем, на внутренний нефтяной и топливный рынки.

Ведомство отмечает, что в будущем российской нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых запасов нефти, которые требуют особых налоговых условий разработки, будет расти. Это нужно учесть в прорабатываемом проекте Генсхемы для долгосрочного сохранения лидирующих позиций страны на мировом рынке, особенно в условиях изменения налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года.

«Помимо прочего, проводится анализ сценариев введения «углеродного налога» в ряде стран — потребителей нефти, а также влияния условий соглашения ОПЕК+», — заключили в Минэнерго.

В пятницу, 12 марта, цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум мая 2018 года. В ходе пятничных торгов стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,71%. С начала года его цена возросла на 12,33%.

В мае 2018-го этот бензин стоил максимум 55,43 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла 12 марта до 35,3 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 9 марта исторический максимум. Тогда он оценивался не более чем в 35,24 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго связали рост цен на топливо на АЗС в первую неделю марта с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса.

Отмечалось, что текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице связано с частично возросшим на фоне заморозков спросом на основные виды топлива.

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