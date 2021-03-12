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Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд

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Стоимость бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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В ходе пятничных торгов в стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,71%. С начала года его цена возросла на 12,33%.

В мае 2018 года стоимость этой марки бензина достигала 55,43 тыс. рублей за тонну.

Отмечается, что стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла до 35,3 тыс. рублей за тонну, при этом обновив достигнутый 9 марта исторический максимум. Тогда цена на СУГ достигала 35,24 тыс. рублей за тонну.

18 февраля сообщалось, что, подсчетам экспертов, в год на бензин автомобилист в среднем тратит около 57 тыс. рублей из расчета среднего расхода бензина Аи-95 (47,5 рублей за литр) в 8 л на 100 км пути и ежегодного пробега в 15 тыс. км.

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