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ГД приняла законы о санкциях за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в Сети

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Государственная дума (ГД) приняла в третьем чтении пакет законов с поправками, которые вводят уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте ГД РФ.

С подобным предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Изменения коснутся ст. 3.5, ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ст. 354 Уголовного кодекса (УК РФ).

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«Всеми фракциями была поддержана поправка, которая вводит уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или штрафа до 5 млн рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение их чести и достоинства», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно данному нововведению, за реабилитацию нацизма полагаются штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. Отмечается, что на данный момент денежное взыскание приравнивается к сумме до 300 тыс. рублей.

За публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы РФ, совершенное через СМИ или интернет, гражданин должен будет заплатить от 2 млн до 5 млн рублей за совершенное преступление. Максимальный срок лишения свободы составит до пяти лет.

Кроме того, также было предложено внести повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием Сети (до пяти лет заключения).

Новые поправки коснутся и юридических лиц. Административная ответственность усилится: штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей по сравнению с текущим 1 млн рублей.

Ранее, 16 марта, Государственная дума приняла во втором чтении данные поправки. Их внесли в Госдуму 25 февраля. До этого депутаты отмечали, что ответственность за клевету на ветеранов необходимо ужесточить.

Так, парламентарий Сергей Боярский высказывал мнение, что важно вводить в качестве наказания также исправительные работы и уголовную ответственность. Поддержала инициативу также спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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