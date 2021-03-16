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Госдума одобрила ужесточение наказания за оскорбление ветеранов

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Государственная дума приняла во втором чтении поправки об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение было принято на заседании нижней палаты парламента во вторник, 16 марта.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в Уголовный кодекс (УК) России.

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Так, поправками в УК за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предусматривается штраф до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо лишение свободы на тот же срок.

В случае если правонарушение было совершено группой лиц, либо через СМИ и интернет, штраф может составить от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Помимо этого, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах будет наказываться штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы до трех лет.

Если это распространялось через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — до пяти лет.

Вместе с этим вводится административная ответственность для юрлиц за распространение информации, отрицающей решения Нюрнбергского трибунала или одобряющей нацистские преступления. В таком случае размер штрафов будет составлять от 3 млн до 5 млн рублей.

Соответствующие поправки внесли в Госдуму 25 февраля. До этого депутаты отмечали, что ответственность за клевету на ветеранов необходимо ужесточить.

Так, парламентарий Сергей Боярский высказывал мнение, что важно вводить в качестве наказания также исправительные работы и уголовную ответственность. Поддержала инициативу также спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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