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В Москве почти за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов внесли в Госдуму

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Поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов внесены в Госдуму, изменения поддержаны представителями всех фракций. Об этом 25 пишет пресс-служба партии «Единая Россия».

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Поправками предлагается приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма. За это деяние предусмотрено лишение свободы до пяти лет и штраф до 5 млн рублей. По общему правилу минимальный порог ответственности — от двух месяцев лишения свободы и, соответственно, штраф от 5 тыс. рублей.

«Любое преступление всегда индивидуально, и только суд имеет право определить степень общественной опасности и все обстоятельства совершения преступления, определить соразмерность ответственности содеянному преступлению», — цитирует ЕР вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.

Она также отметила, что поправки «Единой России» уже поддержали представители всех парламентских фракций.

Поправки вносятся ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, документ Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.

Авторами поправок также выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Ранее в феврале Яровая уже отмечала, что к реабилитации нацизма предлагается отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. Также депутаты допускали, что наказание за клевету на ветеранов нужно ужесточить.

По словам Александра Хинштейна, дело блогера Алексея Навального, которого 20 февраля признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, не единственное.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес Артеменко, а действия блогера в отношении ветерана — целенаправленными. Суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате Навальному назначили лишение свободы на 3,5 месяца в колонии общего режима и штраф в размере 850 тыс. рублей.

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