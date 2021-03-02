Матвиенко оценила идею ужесточения наказания за оскорбление ветеранов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу о привлечении к ответственности за оскорбление ветеранов.

Поправки об ужесточении наказания были внесены в Госдуму 25 февраля. Согласно им, нарушителю может грозить срок до пяти лет тюрьмы и штраф до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов.

Говоря об ужесточении наказания, Матвиенко отметила, что никогда не думала, что придется принимать подобного рода закон.

«Страшно было представить себе, что мы будем вынуждены принимать закон с наказаниями для тех манкуртов, не помнящих родства, которые посмеют оскорбить или унизить ветерана», — цитирует ее «РИА Новости».

Спикер Совфеда добавила, что нет ни одной семьи, в которой не хранится память об отцах и дедах, которые воевали и погибли.

«И вдруг появляются, не побоюсь этого слова, подонки, которые смеют оскорбить ветерана. И, конечно, вынуждены для такой категории, к счастью единичным, но тем не менее, чтобы это наказание было строгим и неотвратимым», — подчеркнула Матвиенко.

Поправки вносятся в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, документ Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.

По словам председателя комитета по информполитике Александра Хинштейна, дело блогера Алексея Навального, которого 20 февраля признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, не единственное.

20 февраля Навального приговорили к выплате штрафа в размере 850 тыс. рублей: блогера признали виновным по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.