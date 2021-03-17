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В России предложили ввести курс «Основы взрослой жизни» для старшеклассников

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Для российских старшеклассников могут ввести курс «Основы взрослой жизни». С соответствующей инициативой выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщает RT в среду, 17 марта.

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Обращение направлено на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

По словам Маркс, опрос, который провели специалисты института, продемонстрировал, что 76% учащихся средней и старшей школы из российских регионов недовольны качеством базовой школьной программы. Многие респонденты заявили, что она «несовременна» и «оторвана от жизни». Кроме того, школьники продемонстрировали интерес к обучению «взрослым» жизненным навыкам. Так, респонденты хотели бы получать знания из сферы финансовой грамотности, сферы психологии и полового воспитания, пишет НСН.

В этой связи Анна Маркс обратилась к Кравцову с предложением ввести в 10–11-х классах российских школ дополнительный курс под названием «Основы взрослой жизни». В рамках такой программы, предположительно, школьников смогут обучать основам психологии, финансовой грамотности, правильного питания, межличностных отношений, осознанного потребления, а также инструментам решения широкого круга «взрослых» проблем, пишет сайт kp.ru.

В 2018 году большинство россиян поддерживают введение в школах уроков полового просвещения — в пользу расширения учебной программы высказались 60% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство участников опроса — 63% — предложили ввести уроки полового воспитания в средних классах, 24% считают правильным поднимать подобные темы в старших классах.

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