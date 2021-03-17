«Аэрофлот» спрогнозировал восстановление рынка авиаперевозок не ранее 2024 года

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ожидает восстановления международного рынка авиаперевозок не ранее 2024 года. Такой прогноз озвучил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в среду, 17 марта.

«Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается. Ранее 2024 года мы не ожидаем достичь уровня 2019 года», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Гендиректор «Аэрофлота» отметил, что восстановление проходит медленнее, чем ожидалось.

В феврале Полубояринов отмечал, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году. Также он напомнил о периоде с августа по сентябрь прошлого года, когда авиаперевозки осуществлялись с превышением пассажиропотока по сравнению с 2019 годом.

Тогда Полубояринов также высказывал мнение, что в России рынок авиаперевозок может быть восстановлен быстрее, чем в мире.

При этом 11 марта заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов сообщал, что рынок внутренних авиаперевозок может восстановиться во второй половине 2022 ― начале 2023 года.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.