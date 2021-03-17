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РФ будет отстаивать позицию по вопросу о паспортах вакцинации в ЕС

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Россия в контактах с Евросоюзом будет отстаивать собственную позицию в вопросе паспортов вакцинации, согласно которой их введение будет противоречить принципу добровольности. Об этом 17 марта заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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«Мы будем обсуждать это с коллегами, пока, я так понимаю, в Евросоюзе тоже идет обсуждение, то есть там единого понимания необходимости и как это будет выглядеть — нет. Естественно, мы следим за этим процессом и будем свою точку зрения высказывать и попытаемся её отстаивать», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 14 марта, стало известно, что единый в ЕС санитарный сертификат планируется разработать к началу июня. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в документе будет содержаться информация о вакцинации, перенесенном COVID-19 и результатах теста на наличие коронавируса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта указал, что решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Глава российского ведомства отметил, что введение ковид-паспортов будет заставлять людей делать прививку от COVID-19, так как перемещение между странами для жителей Евросоюза — обычное дело.

Лавров также выразил надежду на то, что решение ЕС не будет дискриминировать граждан России.

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

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