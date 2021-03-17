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Хинштейн предложил создать российский аналог YouTube

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о необходимости создания российского аналога видеохостинга YouTube на случай его блокировки. Такую позицию высказал депутат во вторник, 16 марта, в беседе с журналистами на площадке Clubhouse,организованной каналом «Дума ТВ».

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По словам парламентария, видеохостинг YouTube не имеет аналогов, которые могли бы заменить его в случае блокировки. Twitter, напротив, имеет аналоги, но он, как и другие сервисы микроблогов, не особенно популярен в стране, считает депутат.

Он заявил, что в случае игнорирования руководством Twitter российского законодательства и, соответственно, дальнейшей блокировки сервиса, его пользователи могут прибегнуть к другим соцсетям. Однако, по мнению депутата, такая точка зрения применима только в отношении Twitter.

«Вот с YouTube что делать? Мы понимаем с вами, что его вот так просто взять завтра и заблокировать нельзя, потому что людям что смотреть?» — приводит слова Хинштейна ТАСС.

Он отметил, что России необходимо заблаговременно создать «отечественный альтернативный продукт», пока не наступила необходимость «разговаривать с YouTube более жестко».

16 марта стало известно, что Роскомнадзор допускает замедление работы и других социальных сетей в России, если они будут игнорировать требования закона об удалении запрещенного контента.

Тогда же в ведомстве пообещали заблокировать социальную сеть Twitter в России через месяц, если она не удалит запрещенные законодательством страны материалы.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 10% с мобильных и на 50% со стационарных устройств регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, содержащих детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

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