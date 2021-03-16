Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19
Мир
Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру
Мир
Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Мир
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
Интернет
РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter
Мир
В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября
Спорт
Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул
Общество
В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
Мир
Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

Роскомнадзор допустил замедление работы соцсетей по аналогии с Twitter

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор (РКН) допустил замедление работы и других социальных сетей в России, если они будут игнорировать требования закона об удалении запрещенного контента. Об этом во вторник, 16 марта, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — заявил он.

Субботин подчеркнул, что параллельно РКН ведет административные процессы, которые связаны со штрафами за отказ удалить запрещенный контент социальными сетями YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.

«Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по «Твиттеру», меры по заявлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направленны на принуждение площадок к исполнению российских законов», — добавил Субботин.

В этот же день РКН сообщил, что у него есть технические возможности для полной блокировки Twitter на территории России.

Также 16 марта в ведомстве пообещали заблокировать социальную сеть Twitter в России через месяц, если она не удалит запрещенные законодательством страны материалы.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, детской порнографии и информации об использовании наркотических средств.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021