Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»
Наука
Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли
Интернет
В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании
Экономика
ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Мир
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах
Мир
США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ
Общество
С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске
Мир
В Китае начал работать отель с белыми медведями
Наука
Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира

На Украине предложили признать «харьковские соглашения» недействительными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховной раде Украины предлагают объявить недействительным соглашение с Россией по пребыванию Черноморского флота на территории Украины. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента во вторник, 16 марта.

Не НАТО угрожать: альянс решил усилиться в Черном море
Украина и Североатлантический блок проведут учения в Одессе

«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Верховной радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», — отмечается в документе.

В частности, украинскому правительству предложили сообщить России о денонсации соглашения. Если законопроект будет принят, он начнет действовать со дня его публикации в официальной прессе.

Как говорится в пояснительной записке к документу, объявление соглашения недействительным обеспечит снижение рисков национальной безопасности Украины, приток финансов в бюджет после перевода земель, которые занимает Черноморский флот, в рекреационную зону, и привлечения вложений в Крымский регион.

Ранее, во вторник, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах государственных органов, которые были привлечены к подготовке «харьковских соглашений». Обыски прошли в Верховной раде, ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИДе, а также в правительстве страны

13 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что СБУ проведет допросы депутатов Верховной рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. Он выразил уверенность, что необходимо выяснить, почему и как прошло то голосование, которое, по его словам, влияет на Украину до сих пор.

За день до этого СБУ возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц органов государственной власти за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году харьковских соглашений. Расследоваться будут обстоятельства подготовки и подписания документа и соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами рады.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, подписание документа «привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым» (Украина отвергает воссоединение Крыма с Россией и считает полуостров своей территорией. — Ред.).

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура проходила в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма навсегда закрыт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021